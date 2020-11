Jocuri noi decembrie 2020 pe: PS4, PS5, Xbox One, Series X, Switch si PC – După un noiembrie caracterizat de lansarea noilor console de la Sony și Microsoft, PlayStation 5 și Xbox Series X | S , suntem gata să intrăm în luna decembrie aruncând o privire asupra jocurilor care vor debuta pe console și PC.

Lista titlurilor viitoare nu va fi deosebit de bogată, chiar dacă la apel nu vor lipsi unele titluri promițătoare și foarte așteptate printre care se remarcă Cyberpunk 2077 , noul joc CD Projekt RED care, după numeroase amânări, este de fapt în curs de desfășurare.

Printre celelalte jocuri viitoare menționăm și Immortals: Fenyx Rising de Ubisoft și ediția independentă a Red Dead Online – sectorul multiplayer al renumitului Red Dead Redemption 2 – pe lângă actualizările pentru noile console FIFA 21 și Rainbow Six Siege.

PlayStation 4

Pe PlayStation 4, în următoarele 31 de zile, vin jocuri promițătoare precum Cyberpunk 2077 , Twin Mirror și Immortals: Fenyx Rising care „îi va conduce” pe jucători la descoperirea unei lumi magice stilizate în care vor prelua rolul lui Fenyx, o nouă semi-zeitate, care se va confrunta cu o misiune de a salva zeii Greciei și casa lor de un blestem întunecat.

Alte produse viitoare includ sosirea lui Worms Rumble , noul joc Team17 care va debuta exclusiv pe consolă pe PS4 și PS5 ca joc inclus în abonamentul PlayStation Plus .

1 decembrie : Empire of Sin , Chronos: Before the Ashes , Twin Mirror, Red Dead Online, Worms Rumble

3 decembrie : Immortals: Fenyx Rising

8 decembrie : Puyo Puyo Tetris 2

10 decembrie : Cyberpunk 2077

PlayStation 5

Pe lângă Cyberpunk 2077 și promițătorul Immortal: Fenix ​​Rising, luna decembrie pe PlayStation 5 va fi caracterizată de lansarea de patch-uri de ultimă generație pentru FIFA 21 , Rainbow Six Siege și Destiny 2 .

Pe noua consolă Sony, FIFA 21, de exemplu, va oferi, prin urmare, o experiență de joc mai bună datorită unui sistem de iluminare îmbunătățit, sarcini reduse semnificativ și suport pentru caracteristicile DualSense care vă vor permite să percepeți impactul suturilor, paselor și a alotr abilitati din joc.

1 decembrie : Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (upgrade), Worms Rumble

3 decembrie : Immortals: Fenyx Rising

5 decembrie : FIFA 21 (upgrade)

8 decembrie : Destiny 2 (upgrade), Destiny 2: Dincolo de lumină, Puyo Puyo Tetris 2

10 decembrie : Cyberpunk 2077

Xbox One

Utilizatorii Xbox One vor avea practic acces la aceleași titluri cross-platform deja menționate pentru PS4, dar vor putea conta și pe debutul ediției finale a lui Dragon Quest XI S: Echoes of a Lost Era, un titlu deja disponibil pe PlayStation 4 și Nintendo Switch. Alte produse viitoare includ John Wick Hex, jocul video de strategie si acțiune bazat pe franciza cu același nume.

1 decembrie : Empire of Sin , Chronos: Before the Ashes , Twin Mirror, Red Dead Online

3 decembrie : Immortals: Fenyx Rising

4 decembrie : John Wick Hex , Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Ediția finală

8 decembrie : Call of the Sea, Puyo Puyo Tetris 2

10 decembrie : Cyberpunk 2077

Xbox Series X

Cu excepția Worms Rumble, utilizatorii Xbox Series X | S se vor putea bucura de aceeași linie ca PS5 și, prin urmare, actualizările „next-gen” ale lui FIFA 21, Rainbow Six Siege și Destiny 2 vor ajunge și pe noile console Microsoft.

Rainbow Six Siege, pe Xbox Series X | S, de exemplu, promite două opțiuni grafice diferite (modul de performanță și modul de rezoluție).

1 decembrie : Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (upgrade)

3 decembrie : Immortals: Fenyx Rising

4 decembrie : FIFA 21 (upgrade)

8 decembrie : Call of the Sea, Destiny 2 (upgrade), Destiny 2: Beyond the Light, Puyo Puyo Tetris 2

10 decembrie : Cyberpunk 2077

NINTENDO Switch

În zilele următoare, jucătorii Nintendo Switch, pe lângă faptul că au acces la unele dintre produsele multi-platforme lansate pe consolele Sony și Microsoft, vor putea conta pe Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light și Drawn to Life: Two Realms

1 decembrie : Empire of Sin , Chronos: Before the Ashes

3 decembrie : Immortals: Fenyx Rising

4 decembrie : John Wick Hex , Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, Commandos 2 și Praetorians: HD Remaster Double Pack

7 decembrie : Drawn to Life: Two Realms

8 decembrie : Puyo Puyo Tetris 2

15 decembrie : Colecția SaGa Final Fantasy Legend

PC si STADIA

Pe PC, pe lângă diversele platforme multiple, vine Medal of Honor: Above and Beyond , shooterul la first person Respawn Entertainment creat pentru Realitatea Virtuală.

Amplasat pe câmpurile de luptă din cel de-al doilea război mondial, titlul Respawn va permite jucătorilor să preia rolul unui agent al Biroului de servicii strategice (OSS), însărcinat cu infiltrarea, supraviețuirea și depășirea „mașinii de război” naziste. Vor călători în toată Europa, vor colabora cu rezistența franceză și vor lucra pentru a sabota operațiunile naziste din spatele liniilor inamice.