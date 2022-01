Jocuri PC 2022. Nu putem intra în noul an fără a ști ce ne aduce acesta în materie de jocuri și care sunt cele mai așteptate jocuri PC ale anului 2022. Poate, într-avedăr, anticipăm anumite titluri, însă cu siguranță 2022 este plin de surprize, din moment ce an de an jocurile (atât cele prin Steam, cât și prin alt modul) sunt produse în grade atât de diferite și polarizante de calitate, grafică, storyline, personaje, abilități, iar capodoperele sunt lansate alături de dezastre, și se nasc noi jocuri video populare în timp ce interesul pentru altele se micșorează considerabil.

Jocuri PC 2022

Iată o scurtă listă cu câteva dintre cele mai așteptate jocuri PC 2022:

Dying Light II: Stay Human

Când vine vorba de jocuri horror, anul 2022 se anunță a fi unul extrem de plin. Cel mai bine ar fi să te pregătești deja pentru Dying Light II: Stay Human, deoarece cu siguranță acest joc de parkour cu zombie are să pună stăpânire peste întreaga lume. Încă de la succesul primei părți, producătorii s-au hotărât că, neapărat, trebuie să existe și o a doua.

Data lansării: 4 februarie 2022

Elden Ring

Fanii RPG-ului fantasy cu siguranță vor fi fericiți să afle că, ei bine, cineva s-a inspirat din A song of Ice and Fire scris de renumitul George R.R. Martin și a creat un joc ca acesta, într-un univers întunecat, magic și plin de creaturi bizare. Se anunță a fi un storyline de anvergură cinematografică, iar pe mine posterul deja m-a convins.

Data lansării: 25 februarie 2022

Ghostwire: Tokyo

Un joc de acțiune-aventură, un nou joc de la dezvoltatorii renumitului Evil Within, cu elemente înspăimântătoare și o intrigă de tip survival în care se integrează un storyline aparte: disparițiile uluitoare ale unor oameni din casele lor din Tokyo.

Data lansării: începutul anului 2022

God of War

În sfârșit, povestea lui Kratos și a fiului său este accesibilă și pe PC. Dacă nu ați jucat deja acest joc pe PS3/PS4, cu siguranță veți fi vrăjiți de toate detaliile pe care le presupune, urmărind indicii și povești uluitoare din mitologia greacă, în timp ce încercați să salvați lumea perindându-vă prin tărâmurile nordice și luptând împotriva mâniei zeilor.

Data lansării: 14 ianuarie 2022

Total war: Warhammer (III)

A treia parte a seriei extrem de îndrăgite Total War. Warhammer, partea aceasta promite un joc la fel de tactit, cu gestionarea pe rând a hărților și mai multe bătălii în timp real. De data aceasta, misiunile campaniilor au loc pe o hartă „de două ori mai mare” decât harta Eye of The Vortex din a doua parte a jocului. Ca și în celelalte, vom avea parte de zeități, puteri magice și multă, multă intrigă și tensiune.

Data lansării: începutul anului 2022

The Outlast Trials

Dacă nu te-ai săturat să fii terorizat de brute hidoase și bizare care mânuiesc barosul, atunci află că în această ediție, The Outlast Trials, ai posibilitatea de a împărtăși cu prietenii tăi această opțiune. Nu, nu vei mai investiga un spital, ci vei fi un cobai în experimentele conduse și gestionate de Murkoff Corporation. Ca un update, de data aceasta nu vei mai putea vedea pe timp de noapte, deoarece prietenii de la Murkoff ți-au găurit ochelarii special concepuți pentru așa ceva.

Data lansării: 2022

Project 007

IO Interactive, dezvoltatorul epicului Hitman III, a anunțat un proiect nou-nuț – un joc cu legendarul erou James Bond. Nu există mai multe detalii referitoare la joc (decât un trailer foarte scurt în care ți se înfățișează emblematica împușcătură din arma lui Bond – deși însuși Bond nu este văzut pe nicăieri), dar cu siguranță va fi ceva care să merite așteptarea.

Data lansării: 2022

Star Citizen

Un joc ambițios care își propune să livreze o experiență memorabilă de explorare a spațiului. Ca personaj, te vei angaja într-un serviciu militar, vei deveni un reputat comerciant de bunuri, vei trăi viața unui contrabandist sau vei deveni un pilot de curse faimos în întregul univers

Data lansării: 2022

Senua’s Saga: Hellblade (II)

Povestea lui Senua continuă în acest sequel al primei părți, Hellblade: Senua’s Sacrifice, lansat cu câțiva ani în urmă. Jocul a câștigat rapid notorietate prin faptul că abordează problema bolilor mintale cu seriozitate și în mod direct. După ce prima parte s-a încheiat cu Senua cucerindu-și demonii interiori, trailerul celei de-a doua părți ne-o înfățișează mult mai încrezătoare și îndrăzneață – dar asta nu înseamnă că Senua încă nu se luptă cu traumele ei.

Data lansării: 2022

Suicide Squad: Kill The Justice League

Dacă te întrebai ce mai face dezvoltatorul Batman, Arkham Rocksteady, iată răspunsul: un joc inspirat din Suicide Squad. Eu, unul, prefer să nu am așteptări, însă sunt chiar încrezători. Nu există detalii concrete sau relevante în ceea ce privește intriga jocului, dar să sperăm că storyline-ul va fi unul inspirat!

Data lansării: 2022

Există o mulțime de jocuri noi care se lansează în anul care urmează, iar acestea sunt doar câteva dintre cele mai așteptate jocuri 2022. Din păcate, nu toate au o dată oficială a lansării, însă vom reveni cu actualizări pe măsură ce facem rost de aceste informații – oricum, așteptarea cu siguranță a fost lungă, deci ar fi culmea să nu mai putem aștepta încă puțin! Jocuri PC 2022.