Jocuri PS4 cu cea mai bună grafică în 2025: 15 titluri care încă arată senzațional pe PS4 și PS4 Pro

PS4 nu e deloc „dat uitării”. Cu peste 117 milioane de unități vândute la nivel global și 123 de milioane de conturi active lunar în PlayStation Network, există încă o comunitate uriașă care joacă pe PlayStation 4 – inclusiv în România. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți umpli biblioteca cu jocuri care arată impecabil pe PS4 sau PS4 Pro, ești fix în locul potrivit.

În rândurile de mai jos am adunat o listă actualizată cu Jocuri PS4 cu cea mai bună grafică, gândită pentru 2025. Am pus accent pe două lucruri: calitatea imaginii (rezoluție, efecte moderne, HDR, art direction) și stabilitatea pe hardware-ul PS4/PS4 Pro. Unde a fost cazul, am notat dacă există moduri video diferite (rezoluție vs. frame rate) și ce merită selectat pe PS4 Pro versus PS4 simplu.

Pe scurt, am combinat experiența practică a presei de specialitate cu analize tehnice publice, ca să-ți iasă un ghid realist, fără „fumul” de pe trailere.

Cum am ales și la ce să te uiți

Criteriile au fost clare: jocuri care arată excelent pe PS4, nu doar pe PS5 sau PC. Ne-au interesat în special exclusivitățile Sony și marile producții cross-gen care au primit atenție pe PS4/Pro. Apoi, am urmărit detalii tehnice simple și utile pentru utilizatorul obișnuit: ținta de 30 sau 60 fps, rezoluție nativă sau checkboard, prezența HDR-ului, calitatea materialelor și densitatea lumii.

De ce insistăm pe setările video? Pentru că pe PS4 standard, majoritatea titlurilor vizează 1080p/30 fps, iar pe PS4 Pro apar adesea două opțiuni: „Favor Rezoluție” (imagine mai clară) sau „Favor Performanță” (fluiditate mai bună, de obicei la 1080p). În practică, alegerea depinde de joc: sunt titluri care arată spectaculos la 1440p sau 1800p reconstruit pe Pro, și altele care merită frame-rate-ul mai înalt.

TOP 15 – Jocuri PS4 cu cea mai bună grafică în 2025

The Last of Us Part II (2020)

La trei ani distanță de lansarea PS5, The Last of Us Part II rămâne un etalon vizual pe PS4. Modelele faciale, animațiile micro și iluminarea naturală ridică ștacheta pentru întreaga generație. Pe PS4 Pro, jocul rulează la 1440p (reconstruit), păstrând ținta de 30 fps, iar pe PS4 simplu țintește 1080p – în ambele cazuri cu o consistență surprinzător de bună pentru cât de complex e.

În 2024 a apărut o ediție remasterizată pentru PS5, excelentă pentru cine a trecut pe noua generație, dar versiunea PS4 rămâne fără emoții „de top” pe hardware-ul original. Dacă ai un TV HDR calibrat corect, vei aprecia nuanțele pielii, reflexiile subtile în interior și ploaia credibilă.

Ghost of Tsushima (2020)

Sucker Punch a scos din PS4 niște panorame care-ți mănâncă ochii. Pe PS4 Pro ai două moduri: calitate (reconstruit până la ~1800p) și „better framerate” (1080p), ambele țintind 30 fps. Arată minunat în modul de rezoluție pe un TV 4K, cu frunziș dens, volumetrice și un HDR plăcut.

Ulterior, Director’s Cut a rafinat pachetul și a adăugat conținut (Iki Island), rămânând o opțiune foarte solidă dacă joci pe PS4 sau PS4 Pro. Stilul artistic, contrastul și paleta de culori fac diferența chiar și când nu alergi după cifre.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Rockstar a livrat o demonstrație tehnică masivă, cu o lume care respiră. Pe PS4, ținta e 1080p, iar pe PS4 Pro imaginea e reconstruită din 1920×2160 (checkerboard) către 4K, ceea ce oferă o claritate vizibil mai bună pe TV-uri mari. E unul dintre acele jocuri în care lumina la apus, ceața de dimineață și materialele din barăcile din Saint Denis îți arată de ce PS4 a rămas relevant atât de mult timp.

E adevărat, există locuri (orașe aglomerate) unde se simt mici variații de frame-rate, dar pe ansamblu rămâne unul dintre cele mai convingătoare „open world-uri” grafic pe PS4.

Horizon Forbidden West (2022)

„Dar e joc de PS5!” – corect, însă versiunea PS4 a primit o optimizare surprinzător de puternică: pe PS4 și PS4 Pro ținta e 30 fps, cu puține căderi în gameplay, efectele și densitatea lumii păstrându-se impresionant. Cu alte cuvinte, e printre cele mai arătoase experiențe „late-gen” pe PS4, dacă-ți dorești frunziș bogat și roboți masivi cu materiale credibile.

Pe un Pro conectat la 4K, imaginea e curată și plină de detalii, iar HDR-ul scoate din Aloy și lumile sale nuanțe greu de obținut pe generația anterioară.

God of War (2018)

Santa Monica Studio a reimaginat God of War cu un „one-shot” cinematic care încă impresionează. Pe PS4, ținta e 1080p/30, iar pe PS4 Pro poți alege între „Favor Rezoluție” (4K reconstruit, 30 fps) și „Favor Performanță” (1080p cu rată de cadre mai fluidă). În ambele cazuri, iluminarea, detaliile armurilor și „pesoana” toporului Leviathan sunt delicioase.

Dacă vrei claritate maximă a imaginii, mergi pe modul de rezoluție. Dacă vrei un control mai „elastic” în lupte, modul de performanță e câștigător pe majoritatea televizoarelor 1080p.

Uncharted 4: A Thief’s End (2016) + Uncharted: The Lost Legacy (2017)

„Clasicul” care nu îmbătrânește. Pe PS4 Pro, Uncharted 4 urcă povestea la 1440p în campanie (față de 1080p pe PS4), cu aceleași cutscene și set-piece-uri marca Naughty Dog. The Lost Legacy vine cu aceleași virtuți estetice și aceeași atenție la detalii. Pentru călătorii tropicale fără aliasing deranjant, merită să le (re)vezi în 2025.

Texturile, efectele de apă și cerurile dramatice sunt exact genul de detalii care te fac să uiți că rulezi pe hardware lansat în 2013.

Shadow of the Colossus (2018)

Remake-ul Bluepoint e o lecție de restaurare: artă nouă, păstrând gameplay-ul original, cu două moduri dedicate PS4 Pro – „Cinematic” (dinamic 4K la ~30 fps) și „Performance” (1080p la 60 fps). Arată ireal pe un TV 4K bun, cu HDR setat corect. Pe PS4 simplu, rămâne curat la 1080p/30.

Faptul că poți alege 60 fps pe Pro face jocul să se simtă „nou”, mai ales în duelurile cu colosii rapizi. Dacă vrei wow vizual, mergi pe modul Cinematic; dacă vrei control perfect, Performance FTW.

Gran Turismo 7 (2022)

Da, îl poți juca și pe PS4 – iar Polyphony a păstrat aspectul „premium”: caroserii cu reflexii corecte, piste bogate și un HDR care contează cu adevărat pe un TV capabil. Cross-gen-ul nu a ucis magia GT7. Pentru fanii foto-mode-ului, e o mină de aur.

Pe PS4 Pro câștigi un plus de claritate, timpi buni de încărcare și o prezentare mai „lustruită”. Da, PS5 arată și mai bine, dar pe PS4 rămâne unul dintre cele mai „curate” jocuri de condus.

Final Fantasy VII Remake (2020)

Midgar-ul retușat de Square Enix e un spectacol de lumini, particule și materiale lucioase. Modelarea personajelor e în topul generației, iar ecranele de luptă combină efecte moderne cu o imagine care „ține” pe PS4. Și, sincer, puține jocuri reușesc să scoată atâta atmosferă dintr-un amestec de neon și abur.

Pe PS4 Pro, claritatea suplimentară se simte în scenografie: conducte, platforme, afișaje – totul are un plus de „mușchi” vizual fără să pice frame-rate-ul în bătăile mai aglomerate.

Death Stranding (2019)

Love it or hate it, arată superb pe PS4. Decima Engine (Guerrilla + Kojima Productions) livrează peisaje cu volumetrice grele, ploaie credibilă, materialitate excelentă pe echipamente și fețe. Este tipul de joc care te face să apreciezi un TV bun, chiar dacă ritmul nu e pe gustul tuturor.

Pe PS4 Pro, umbrele și claritatea câștigă un plus de consistență; în scenele cu ploaie și „timefall”, panourile și pietrele au o textură aproape tactilă.

Resident Evil 4 (Remake, 2023)

Capcom a adus RE4 în 2023 cu RE Engine „turbat”. Versiunea PS4 e corectă și surprinzător de arătoasă pentru hardware-ul vechi; evident, pe PS5 ai ray tracing și cadre mai multe, dar dacă rămâi pe PS4 te alegi cu o imagine solidă, efecte moderne și atmosferă excelentă. E o demonstrație că RE Engine e prieten cu consolele last-gen.

Dacă vii de pe RE2 Remake, vei recunoaște claritatea contururilor și felul în care lumina joacă prin zonele întunecate – cu alte cuvinte, ai horror „de poză” și pe PS4.

Resident Evil 2 (2019)

Încă e referință pentru cum arată un remake inteligent pe PS4. Pielea personajelor, reflexiile umede, umbrele din coridoare și efectele de particule din împușcături arată impecabil pe un ecran cu HDR decent. RE Engine își face treaba – și nu cere compromisuri uriașe.

Pe PS4 Pro, marginea e clară în scenele cu mult gunfire, iar texturile uniforme (pereți, pardoseli ude) n-au tendința să „fâșâie”.

Marvel’s Spider-Man (2018)

Insomniac a împins puternic în direcția „fluiditate + claritate” pe PS4. Orașul e dens, reflexiile sunt curate și culorile „sar” din ecran pe un TV HDR. Pe PS4 Pro, claritatea în zbor e net superioară, iar noaptea orașul „scânteiază”.

Și important: e unul dintre jocurile care arată „premium” și la 1080p pe TV-uri mai mari, datorită anti-aliasingului și a stilului artistic coerent.

Ratchet & Clank (2016)

E vechi în listă, dar arată încă proaspăt datorită stilului Pixar-like și paletei de culori bogate. Pe PS4 Pro e suficient de „ascuțit” ca să nu-ți sară în ochi limitările de rezoluție. Dacă ai copii (sau chef de ceva vesel), rămâne un titlu „de poză”.

Animațiile și materialele „de jucărie” sunt atât de bine făcute încât vei uita că e un joc din 2016.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015 – cu toate DLC-urile)

Da, e la limită pe partea tehnică față de standardele 2025, dar lumea încă are densitate, lumină frumoasă și o art direction care salvează multe. Pe PS4 Pro te alegi cu o imagine mai curată în zonele deschise, iar peisajele din Skellige încă merită o captură.

Dacă îl joci acum pentru prima dată, mergi pe un preset de luminozitate/contrast mai temperat: THDR prea agresiv poate „arde” din detalii pe ecranele entry-level.

Mic „how-to”: setări video ca să storci tot ce se poate pe PS4/PS4 Pro

Primul pas: calibrează HDR din setările consolei și din joc acolo unde există slider dedicat. Un HDR prost setat strică culorile și „spală” imaginea, mai ales pe televizoare mai vechi.

Al doilea pas: pe PS4 Pro, verifică dacă jocul are mod „Favor Rezoluție” și „Favor Performanță”. Jocuri ca Ghost of Tsushima arată formidabil în modul de rezoluție (până la ~1800p reconstruit), în timp ce altele (de exemplu God of War 2018) câștigă simțitor la control cu modul de performanță la 1080p.

Al treilea pas: dacă ai un TV 4K fără VRR, de regulă rezoluția câștigă în jocurile de aventură/cinematic, iar frame-rate-ul câștigă în titlurile de acțiune rapidă. Nu e o regulă bătută în cuie, dar te scapă de mult „butonat” prin meniuri.

De ce încă merită PS4 în 2025

Două motive, scurt și la obiect. Unu: bibliotecă uriașă – doar la nivel de vânzări, PS4 a depășit 117 milioane de unități, iar majoritatea marilor serii au versiunile lor excelente pe această consolă. Doi: ecosistem activ – PSN are 123 de milioane de utilizatori activi lunar, ceea ce înseamnă multiplayerul, reducerile și live-service-urile nu se opresc prea curând.

În plus, pe piața locală găsești second-hand la preț bun PS4 Pro, iar cu un TV 4K HDR decent scoți din aceste jocuri mai mult decât te-ai aștepta de la un hardware de 12 ani.

Concluzie

Jocuri PS4 cu cea mai bună grafică nu înseamnă doar rezoluție mare. Înseamnă un mix sănătos între tehnologie și direcție artistică. În 2025, încă poți vedea cadre care par de PS5 dacă alegi titlurile potrivite și îți calibrezi corect ecranul: The Last of Us Part II pentru realismul scenelor „mici”, Ghost of Tsushima pentru panorame picturale, Red Dead Redemption 2 pentru densitate, Horizon Forbidden West pentru „late-gen magic”, Shadow of the Colossus pentru opțiunea de 60 fps pe Pro. Dacă ești pe PS4 simplu, nu te complexezi: aceste jocuri au fost construite în primul rând pentru consola ta.

Dacă vrei un sfat de final, iată-l: pe PS4 Pro alege „Favor Rezoluție” la jocurile cinematice și „Favor Performanță” la cele cu lupte intense; pe PS4 standard, ține HDR-ul moderat și stai liniștit – încă ai o listă lungă de jocuri care arată excelent.