Jocuri PS4 și PS5 pe PC: software-ul Nixxes va fi cheia pentru Sony

Nu este un secret, jucarea jocurilor PS4 și PS5 pe PC va deveni noua normă, grație unei schimbări majore de strategie a lui Sony, al cărei obiectiv principal este de a compensa creșterea costurilor de dezvoltare pe care le reprezintă. Jocurile de generația următoare (aceasta include jocuri intergeneraționale optimizate pentru generația următoare) vă va permite, de asemenea, să reveniți la titluri triple-A profitabile, care erau foarte populare.

Am văzut deja lansări majore în acest sens. Primul a fost Horizon Zero Dawn , una dintre cele mai bune exclusivități PS4-PS4 Pro care, din păcate, nu a fost portată cu succes pe PC, deși mai târziu am văzut cum Days Gone, o altă dintre cele mai bune exclusivități ale acelei console, a ajuns să facă gala de optimizare excelentă. Jocurile PS4 și PS5 pe PC sunt deja o realitate și vom vedea în curând sosirea altor francize majore.

În ultimele săptămâni, au apărut unele zvonuri conform cărora Sony ar putea modifica parțial această strategie, adică ar fi posibil ca acestea să limiteze lansarea jocurilor PS4 și PS5 pe PC pentru a-și satisface fanii și au fost justificate prin aluzia la nemulțumirea care a generat printre unii acea pierdere a exclusivității celor mai importante titluri exclusive ale acestor console. S-ar putea părea că are sens, dar nimic nu este mai departe de adevăr, Sony merge pentru toate în acest sens.

Nixxes Software va fi însărcinat să ajute la portarea jocurilor PS4 și PS5 pe PC

La începutul acestei luni, Sony a achiziționat Nixxes Software, un studio cunoscut pentru realizarea de adaptări ale jocurilor dezvoltate inițial pentru o anumită platformă. Munca sa a fost, în general, destul de bună, așa că, cu acele acreditări, nu este surprinzător faptul că gigantul japonez a decis să o preia, la urma urmei, se potrivește perfect cu noua strategie de lansare a jocurilor PS4 și PS5 pe PC.

În acest sens, Jim Ryan însuși, CEO Sony Interactive Entertainment, a confirmat că se află încă într-un stadiu incipient, dar că sunt foarte mulțumiți de munca pe care o face Nixxes Software și a confirmat că ajutorul lor va fi esențial ca să poată merge mai departe cu acea nouă strategie de lansare a jocurilor PS4 și PS5 pe PC. Nu a fost o coincidență, Sony a fost foarte clar, de la început, de ce a vrut să preia Nixxes Software și ce rol avea să joace odată ce a fost în rândurile lor.

Încă nu cunoaștem toate francizele exclusive PS4 și PS5 care vor ajunge pe PC în următoarele câteva luni, dar din ceea ce am putut vedea până acum următorul joc care va ajunge compatibil ar trebui să fie Uncharted 4 . Va fi interesant să vedem ce alte jocuri lansează Sony pe PC după titlul respectiv. Unele zvonuri indică de mult timp o versiune a lui Bloodborne pentru PS5 și PC , pe care mi-ar plăcea cu adevărat, dar în acest moment nu a fost confirmată, așa că nu ar trebui să ne lăsăm lăsați de „hype”.