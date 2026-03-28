Cele mai bune jocuri iOS în 2026: Top 10 pentru iPhone și iPad

Am numărat de curând cât timp am petrecut în Balatro săptămâna trecută și m-am speriat puțin. Vreo 14 ore pe un joc de cărți care, teoretic, nu ar trebui să funcționeze atât de bine pe un ecran de telefon. Și totuși.

Mă rog, despre asta e vorba când vorbim de cele mai bune jocuri iOS în 2026: nu mai suntem în epoca în care „gaming pe telefon” însemna să spargi bomboane colorate între două stații de metrou. Acum vorbim de titluri care îți mănâncă serile întregi, de porturi AAA care arată la fel ca pe consolă și de un ecosistem Apple care s-a maturizat suficient încât să te ia în serios ca gamer. Am testat zeci de jocuri în ultimele luni, unele obsesiv, altele până mi-au dat lacrimile de frustrare. Ce urmează e un top 10 bazat pe experiența reală, nu pe fișe tehnice copiate de pe App Store.

Ce s-a schimbat față de anul trecut

Apple a lansat în iOS 26 o aplicație dedicată Games care, sincer, face ordine în haos. Până acum îți căutai jocurile prin Settings, prin App Store, printr-un folder pe care l-ai făcut tu manual și l-ai uitat. Acum ai totul centralizat: biblioteca, recomandări, optimizări pentru device-ul tău. Nu sună sexy, dar contează enorm când ai 40 de jocuri instalate și nu mai știi care merge cu controller și care nu.

Hardware-ul a evoluat vizibil. iPhone 16 Pro ține 60fps constant în Genshin Impact, ceea ce acum doi ani părea SF. iPad-urile cu cip M4 duc Assassin’s Creed Shadows fără să clipească. Piața a explodat spre 400 de miliarde de dolari la nivel global, iar iOS captează o felie generoasă. Asta înseamnă că developerii mari chiar investesc în portări de calitate, nu mai aruncă versiuni tăiate pe mobil doar ca să bifeze o platformă în plus.

Hai să trecem la treabă.

1. Balatro

Trebuie să încep cu Balatro pentru că, na, nu am cum să nu o fac. E un roguelike bazat pe poker, dar nu în sensul clasic. Combini mâini de cărți cu jokeri care schimbă regulile jocului într-un mod aproape narcotic. Am pierdut trenul de două ori pentru că „mai fac un run”. Versiunea pentru iOS e impecabilă: touch controls gândite serios, nu adaptate pe fugă, și merge fluid chiar și pe telefoane mai vechi.

Ce nu spun ei e că Balatro pe iPhone devine periculos de accesibil. Pe PC sau Switch, mai trebuia să te ridici, să deschizi ceva, să faci un efort minim. Aici, deschizi telefonul și ești deja într-un run. Am un prieten care și-a șters aplicația ca să își protejeze căsnicia. Nu glumesc.

Jocul a primit update-uri constante de la lansare, iar crossover-ul cu Assassin’s Creed Shadows a fost un detaliu simpatic care arată că LocalThunk, developerul solo din spate, chiar ține la comunitate. Disponibil și pe Apple Arcade ca Balatro+, și standalone la vreo 10 euro. Pentru mine, cel mai bun joc pe care l-am jucat pe mobil în ultimii ani, punct.

2. Genshin Impact

Versiunea 6.4 a adus regiunea Natlan și personaje noi, iar comunitatea e la fel de activă ca acum trei ani. Pe iPad Pro cu 120Hz, Genshin arată fenomenal și, mai important, rulează fără compromisuri vizuale. E un joc care cere timp, mult timp, și acceptarea sistemului gacha, dar dacă intri în ritm, nu mai ieși.

Am peste 400 de ore în Genshin, majoritatea pe mobil. Sună nebunește, dar când ai un open-world atât de vast și atât de frumos vizual, orele se adună fără să-ți dai seama. Update-urile vin constant, evenimentele se succed, iar povestea principală chiar merită urmărită. Da, poți cheltui bani pe gacha. Nu, nu e obligatoriu. Am dat bani o singură dată, mai mult din curiozitate, și de atunci progresez organic. Se poate.

Comparativ cu Honkai: Star Rail sau Wuthering Waves, Genshin rămâne cel mai complet ca experiență. Dacă preferi combat turn-based, Honkai e alegerea mai bună. Dacă vrei acțiune mai fluidă, Wuthering Waves a crescut mult după un start șovăitor. Dar pentru pachetul total, Genshin încă domină.

3. Assassin’s Creed Shadows

Portul iOS al lui Assassin’s Creed Shadows a fost surpriza anului pentru mine. Nu mă așteptam să funcționeze atât de bine. Vizual e impresionant, gameplay-ul se simte aproape la fel ca pe consolă, iar cu un controller atașat chiar uiți că joci pe telefon. Am testat pe un iPhone 16 Pro Max și experiența a fost surprinzător de solidă.

Mă rog, aici vin asteriscurile. Ai nevoie de device nou, că pe iPhone 14 sau mai vechi nici nu se instalează. Spațiu de stocare generos, că vorbim de zeci de GB. Controller aproape obligatoriu dacă vrei să te bucuri cu adevărat. Și bateria se duce într-o oră și ceva la utilizare intensă.

Dar dacă bifezi toate condițiile astea, primești un Assassin’s Creed complet în buzunar. Japonia feudală, stealth satisfăcător, poveste decentă. Nu e compromis, e portare serioasă. Resident Evil 4 și Village funcționează pe același principiu pentru fanii survival horror.

4. Monument Valley 3

A ieșit de pe Netflix și acum e disponibil standalone pe App Store. Da, costă vreo 6 euro pentru jocul complet cu expansiunea Garden of Life, dar nu regret nicio secundă. Designul e la fel de elegant ca în primele două părți, iar puzzle-urile noi adaugă mecanici proaspete fără să trădeze formula originală.

E genul de joc pe care îl joci cu căștile bune, seara, când vrei să te deconectezi de la zgomotul zilei. Fiecare nivel e ca un tablou animat, iar muzica se îmbină perfect cu acțiunile tale. Am terminat povestea principală într-o seară, dar nu m-am grăbit. Unele jocuri merită savurate, nu speedrun-uite.

Față de Monument Valley 1 și 2, al treilea e mai colorat, mai fluid vizual și cu puzzle-uri ceva mai complexe. Dacă ți-au plăcut primele, nu ai cum să ratezi ăsta. Dacă nu le-ai jucat niciodată, începe cu primul, că sunt disponibile toate pe App Store și pe Apple Arcade.

5. Stardew Valley

Ferma virtuală care a pus farming sim-urile pe hartă rămâne la fel de relevantă în 2026. Update-ul 1.6 a ajuns și pe iOS cu tot ce aduce: conținut nou, festivaluri, personaje, ore întregi de jucat în plus. Și rulează pe orice iPhone modern fără probleme.

Am descoperit Stardew acum vreo patru ani și încă mă întorc la el periodic. E genul de joc care te primește înapoi fără să te judece că ai lipsit. Ferma ta e acolo, animalele sunt acolo, Pierre tot te taxează pentru semințe. Liniștea asta e exact ce îți trebuie uneori.

Pe Apple Arcade există ca Stardew Valley+, identic cu versiunea standalone, doar că poți sincroniza progresul între dispozitive mai ușor. Pentru un joc fără presiune, fără timere, fără microtranzacții, Stardew rămâne standardul de aur.

6. Brawl Stars

A ajuns la 100 de brawleri odată cu Sirius în februarie 2026. Prestige system-ul a înlocuit reseturile de trofee, ceea ce face grind-ul mai puțin frustrant. Meciurile de trei minute se potrivesc perfect pentru pauze scurte, iar comunitatea din România e surprinzător de activă.

Ideea e că Brawl Stars a rezolvat o problemă pe care multe jocuri competitive n-o rezolvă: respectul pentru timpul tău. Poți juca un meci rapid și să simți că ai făcut ceva. Nu trebuie să te angajezi la sesiuni de o oră. Intri, joci, ieși. Simplu.

Comparativ cu alte jocuri Supercell, Brawl Stars mi se pare cel mai echilibrat între accesibilitate și adâncime strategică. Clash Royale e mai simplu, Clash of Clans cere prea mult timp. Brawl Stars e la mijloc, exact unde trebuie pentru gaming pe mobil.

7. Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea

Cel mai ambițios titlu exclusiv Apple Arcade de până acum. A debutat în martie și oferă un action-RPG cu insulițe de explorat, titani de învins și o poveste care chiar ține atenția. Merge pe iPhone, iPad, Mac, Apple TV și chiar Vision Pro în modul first-person.

După șapte ani de la Oceanhorn 2, continuarea aduce îmbunătățiri vizibile peste tot. Combat mai fluid, lume mai vastă, narațiune mai matură. Nu e Zelda, dar nici nu încearcă să fie. E Oceanhorn, cu personalitatea lui, și pentru Apple Arcade e exact ce trebuia.

Dacă ai abonament Arcade și nu l-ai încercat încă, e probabil cel mai bun motiv să îl păstrezi activ. Exclusivitățile Arcade sunt rareori atât de ambițioase.

8. Slay the Spire

Deck-builder-ul care a definit un gen întreg funcționează excelent pe iOS. Construiești un pachet de cărți, urci printr-un turn plin de monștri, mori, o iei de la capăt cu ce ai învățat. Formula e simplă pe hârtie, dar adâncimea strategică e imensă.

Am început Slay the Spire pe PC acum mulți ani și am continuat pe mobil. Portarea e solidă, touch controls funcționează bine, iar ritmul jocului se potrivește perfect pentru sesiuni de 20-30 de minute. Un run complet durează cam o oră, dar poți salva oricând și relua mai târziu.

Față de Balatro, Slay the Spire e mai tradițional ca structură. Ai viață, ai energie, ai inamici cu intenții vizibile. Balatro e mai abstract, mai experimental. Ambele sunt excelente, dar pentru gusturi diferite.

9. Call of Duty: Mobile

Sezonul 3 din 2026 a adus colaborarea cu NieR: Automata și modul DMZ: Recon pentru sesiuni mai scurte de extraction. Rămâne cel mai solid shooter competitiv pe iOS, cu comunitate activă și update-uri regulate.

Ce nu spun ei e că CoD Mobile a devenit mai bun tocmai pentru că Warzone Mobile a eșuat. Resursele s-au concentrat aici, iar rezultatul se vede. Grafică decentă, gunplay satisfăcător, moduri variate. Battle royale, multiplayer clasic, zombies, ai de toate.

Pe iPhone cu 120Hz și controller, experiența e surprinzător de aproape de console. Nu identică, dar suficient de bună încât să uiți că joci pe telefon. Iar dacă ești în România, serverele europene oferă latență acceptabilă.

10. Dead Cells

Roguelike action care te învață prin moarte. Mori, te întorci la început, dar păstrezi ceva din ce ai acumulat. Reîncerci. Mori din nou. Într-un final, progresezi. Formula e frustrantă și satisfăcătoare în egală măsură.

Portul pentru iOS e excelent, cu opțiuni de control multiple. Poți juca pe touch, cu controller, sau cu o combinație. Am preferat controller-ul pentru precizia necesară în luptele mai dificile, dar touch-ul funcționează surprinzător de bine pentru un joc atât de rapid.

Față de alte roguelike-uri de pe listă, Dead Cells e cel mai „skill-based”. Nu te salvează RNG-ul, nu te salvează build-ul perfect. Trebuie să devii mai bun, efectiv. Iar când reușești să treci de un boss care te-a omorât de 20 de ori, satisfacția e reală.

Ce am învățat din tot testatul ăsta

Gaming-ul pe iOS în 2026 nu e lipsit de probleme. Bateria te limitează la vreo două ore de joc intens. Unele porturi AAA necesită hardware scump. Monetizarea free-to-play rămâne agresivă în multe titluri populare. Dar dacă știi ce vrei și alegi cu cap, poți avea experiențe la nivel de consolă în buzunar.

Am jucat pe telefon mai mult în ultimul an decât pe Switch. Nu pentru că Switch-ul ar fi inferior, ci pentru că telefonul e mereu la mine. E genul de comoditate care, odată experimentată, nu mai poate fi ignorată.

Topul de mai sus reflectă preferințele mele după luni de testat, dar gusturile diferă. Poate tu preferi puzzle-uri și atunci Monument Valley urcă pe primul loc. Poate ești competitiv și Brawl Stars devine priorități. Ideea e că în 2026, pe iOS, ai de unde alege. Iar asta, acum câțiva ani, nu era deloc evident.