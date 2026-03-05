CS:GO revine ca joc separat pe Steam. Poate fi descărcat gratuit

În septembrie 2023, Counter-Strike: Global Offensive a fost înlocuit oficial de Counter-Strike 2, marcând finalul unei perioade importante pentru milioane de jucători. În loc să dispară complet, versiunea veche a fost ascunsă în Steam ca ramură „beta” în interiorul jocului nou.

Situația s-a schimbat în martie 2026. Valve a separat CS:GO de Counter-Strike 2 în bibliotecă și i-a atribuit un App ID propriu. Jocul apare acum ca titlu independent și poate fi descărcat direct, fără pași suplimentari sau setări ascunse.

În perioada de după lansarea CS2, accesul la versiunea veche era complicat. Jucătorii trebuiau să intre în proprietățile jocului și să selecteze varianta „csgo_legacy” din fila „Betas”. Procedura crea confuzie și declanșa frecvent descărcări sau suprascrieri de zeci de gigaocteți.

Noua modificare simplifică lucrurile. CS:GO și CS2 pot fi instalate simultan în aceeași bibliotecă Steam, fără a fi nevoie să ștergi unul dintre jocuri pentru a-l rula pe celălalt. Schimbarea este utilă pentru jucătorii profesioniști, organizatorii de turnee și pentru cei care vor să revină la experiența clasică.

Unul dintre motivele principale ale acestei decizii ține de moștenirea comunității construite în jurul CS:GO. Deși Counter-Strike 2 aduce îmbunătățiri vizuale prin motorul Source 2, multe hărți și moduri create de comunitate nu au fost încă adaptate complet.

Moduri populare precum surf, bunnyhop sau jailbreak continuă să fie asociate în mare parte cu versiunea originală. În plus, cerințele hardware mai reduse ale CS:GO îl mențin accesibil pentru jucătorii care nu folosesc sisteme moderne.

Versiunea disponibilă separat poartă numele Legacy. Aceasta nu include matchmaking competitiv oficial, însă permite în continuare accesul la servere comunitare, antrenamente cu boți și utilizarea hărților din Workshop.

Există și câteva particularități tehnice ale acestei ediții.

Starea inventarului: skin-urile și obiectele transferate din CS2 apar și în CS:GO, însă modificările realizate în CS:GO nu influențează inventarul din CS2.

Statusul suportului: Valve a anunțat în ianuarie 2024 oprirea suportului oficial pentru CS:GO. Noua opțiune de descărcare facilitează accesul, fără a indica reluarea actualizărilor.

Realizări și statistici: realizările vechi nu sunt active. Valve a pornit sistemul de statistici de la zero în Counter-Strike 2.

Valve menține de mult timp pe Steam și versiunile Counter-Strike 1.6 și Counter-Strike: Source ca jocuri separate. Revenirea CS:GO în bibliotecă urmează aceeași logică.

Jucătorii nu mai trebuie să caute versiunea veche printre aproximativ 85 GB de fișiere ale Counter-Strike 2. CS:GO poate fi adăugat în bibliotecă și instalat direct, oferind acces rapid la atmosfera clasică a perioadei 2012–2023.