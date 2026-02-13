JocuriŞtiri

Death Stranding 2 se lansează pe PC pe 19 martie

Marian Ciobanu
Death Stranding 2

Evenimentul State of Play organizat de Sony a adus una dintre cele mai așteptate confirmări pentru jucătorii de PC. Death Stranding 2: On the Beach, continuarea semnată de Hideo Kojima, are acum o dată oficială de lansare pe PC: 19 martie.

Anunțul marchează o tranziție rapidă către lansarea multi-platformă. Versiunea inițială a jocului a debutat exclusiv pe PlayStation 5 în iunie anul trecut. Astfel, titlul ajunge pe PC la mai puțin de un an de la lansarea pe consolă, un interval considerabil mai scurt față de alte exclusivități.

Presa de specialitate a primit jocul cu entuziasm. Recenziile au evidențiat faptul că producția îndeplinește promisiunile primei părți și livrează o continuare solidă, apreciată pentru calitate și coerență. Scorurile ridicate obținute confirmă statutul său de lansare importantă în industrie.

Odată cu lansarea din 19 martie, experiența care a fost disponibilă până acum doar pe PlayStation 5 se deschide către publicul de PC. Mutarea consolidează tendința tot mai frecventă de a aduce titluri majore pe mai multe platforme într-un interval scurt.

