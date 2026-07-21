EA Sports FC 27 apare pe 25 septembrie, la un preț de aproape 420 de lei pe consolă

Informația vine de la billbil_kun, un nume deja cunoscut printre cei care scurg date din industrie, prin publicația Dealabs, și n-a fost încă confirmată oficial de EA, așa că, teoretic, câte ceva se mai poate schimba până la anunțul propriu-zis. Dar hai să fim serioși: calendarul de lansare al companiei e singura constantă din univers. FC 26 a apărut pe 26 septembrie, FC 25 pe 27, iar FC 24 pe 29. FC 27 pică pe 25 septembrie. Deci tiparul se ține.

Prețurile sunt și ele un déjà-vu care doare. Ediția standard costă 69,99 € pe PC și Nintendo Switch și 79,99 € pe Xbox și PlayStation, adică fix cât anul trecut. În lei, la cursul de acum, vorbim de vreo 365 de lei pe PC și Switch și aproape 420 de lei pe consolele mari. Recunosc, mă așteptam la o scumpire, așa că măcar aici EA nu a apăsat pedala. Precomenzile ar urma să înceapă în prima săptămână din august, iar cine ia ediția Ultimate primește acces cu până la o săptămână înainte de lansarea globală. Practic, plătești în plus ca să te joci mai repede decât restul lumii. Nu mă enervează la culme, dar nici nu-l aplaud.

Cât despre platforme, jocul merge cam peste tot: PC, toate consolele Xbox și PlayStation din ultimele două generații, plus Nintendo Switch și Switch 2. Inclusiv pe un PS4 scos în 2013, ceea ce spune destule despre cât de mult se schimbă motorul de la un an la altul.

Ediția de anul trecut costă acum o treime

Și aici ajungem la partea care contează cu adevărat pentru cineva din România. FC 26, jocul de anul trecut, se găsește acum la Altex sub 150 de lei, de la un preț de pornire de peste 400. Cu alte cuvinte, la mai puțin de un an după lansare, ediția pe care industria o tratează deja ca „veche” costă cam o treime din ce vei da pe FC 27 în ziua premierei, deși diferența reală de conținut dintre două versiuni consecutive rareori a justificat un asemenea salt de preț.

Merită acum sau merită să aștepți?

Așa că întrebarea reală nu e dacă FC 27 face cât cere, ci dacă merită chiar acum. Dacă intri în Ultimate Team din prima zi și vrei loturile la zi, oricum vei plăti. Dacă nu, cei mai mulți jucători de la noi fac mișcarea logică și așteaptă ori o reducere, ori ediția care urmează la preț de saldare. Rămâne de văzut ce noutăți scoate EA la anunțul oficial, fiindcă deocamdată despre gameplay nu știm absolut nimic. Iar dacă istoria recentă înseamnă ceva, aș paria pe un update de loturi cu niște cosmetizări pe deasupra, nu pe o schimbare care chiar să se simtă când pui mâna pe controller.