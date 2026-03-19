Fortnite revine în Play Store pe 19 martie după acordul dintre Google și Epic Games

Epic Games și Google au ajuns la un acord care permite revenirea globală a jocului Fortnite în Play Store. Decizia încheie un conflict de durată între cele două companii și readuce jocul în magazinul oficial pentru utilizatorii de Android.

Descărcarea prin Play Store va fi posibilă din 19 martie, aceeași dată stabilită și pentru lansarea noului sezon al battle royale-ului. În Statele Unite, jocul fusese deja relansat în decembrie anul trecut.

Fortnite a fost eliminat din Play Store în 2020, după ce Epic Games a introdus în aplicație propriul sistem de plată. Miza a fost evitarea comisionului de 30% perceput de Google pentru tranzacțiile realizate în interiorul jocului. În aceeași perioadă, Apple a luat o măsură similară în App Store.

Răspunsul Epic a venit rapid, prin acțiuni în instanță împotriva ambelor companii. Litigiile au continuat ani la rând și au devenit unele dintre cele mai urmărite confruntări din industria tehnologiei și a jocurilor.

În cazul Apple, disputa s-a încheiat cu obligația ca producătorul iPhone-ului să permită metode alternative de plată în anumite piețe, printre care Statele Unite și Uniunea Europeană. În acest context, Fortnite a revenit în App Store în Europa în 2024 și pe piața din SUA anul trecut.

Conflictul dintre Google și Epic s-a închis în noiembrie, printr-un acord comercial. Ca parte a acestei înțelegeri, Google a anunțat la începutul acestei luni că reduce taxa aplicată achizițiilor din aplicații în Play Store. Nivelul comisionului a coborât de la 30% la un interval cuprins între 10% și 20%, în funcție de condițiile contractuale.

Tim Sweeney, directorul executiv al Epic Games, a confirmat atunci că Fortnite va reveni în magazinul digital al Google. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, acordul include și o clauză care îi interzice lui Sweeney să critice public Play Store până în 2032.

Odată cu revenirea jocului în Play Store, Epic Games a anunțat și un reajustaj al prețurilor pentru V-Bucks, moneda virtuală folosită în Fortnite. Sursa nu indică noile valori, dar confirmă că modificarea face parte din pachetul de schimbări anunțate acum.

Compania a mai confirmat și o schimbare importantă pentru jucătorii vechi: modul original al jocului, „Fortnite: Save the World”, va deveni gratuit începând cu 16 aprilie. Astfel, revenirea în magazinul Google vine la pachet cu modificări care vizează atât distribuția jocului, cât și conținutul disponibil pentru comunitate.