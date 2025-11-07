GTA 6, amânat din nou: lansare pe 19 noiembrie 2026

Rockstar Games a confirmat o nouă amânare pentru GTA 6 (Grand Theft Auto VI). Data de lansare a fost mutată pe 19 noiembrie 2026. Compania își cere scuze fanilor pentru așteptarea prelungită și explică decizia prin nevoia de timp suplimentar pentru finisare.

Calendarul titlului s-a schimbat de mai multe ori. Inițial, lansarea era planificată pentru toamna anului 2025. Ulterior, a fost reprogramată pentru 26 mai 2026. Noua actualizare adaugă încă șase luni peste termenul precedent.

Studioul afirmă că aceste luni în plus vor ajuta la atingerea nivelului de calitate așteptat de comunitate. Mesajul către jucători subliniază că prioritatea rămâne experiența finală, chiar dacă asta înseamnă o așteptare mai lungă.

După amânarea din luna mai, Rockstar a publicat al doilea trailer pentru GTA 6 la numai o zi distanță. Un nou material video ar putea urma în perioada următoare, însă compania nu oferă un calendar ferm.

În anunț, studioul a transmis: „Salut tuturor, Grand Theft Auto VI va fi lansat joi, 19 noiembrie 2026.” Mesajul continuă cu scuze pentru întârziere și cu promisiunea unei producții la standardele seriei: „Ne pare rău că adăugăm timp suplimentar la această lungă așteptare, dar aceste câteva luni ne vor oferi timpul necesar pentru a finaliza jocul la calitatea pe care o meritați și pe care o așteptați de la noi.”

Compania își exprimă entuziasmul pentru lumea jocului: „Deși așteptarea a fost puțin mai lungă, suntem incredibil de încântați ca jucătorii să experimenteze lumea vastă a statului Leonida și revenirea la Vice City-ul modern.” Mesajul este semnat cu „Cu cele mai bune urări, Rockstar Games”.

Pentru fani, noua dată înseamnă încă o rundă de răbdare. Pentru dezvoltatori, reprezintă spațiul necesar pentru a livra un GTA 6 care să răspundă așteptărilor create de serie și de materialele deja publicate.