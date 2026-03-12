Windows 11 primește modul Xbox din aprilie, iar Microsoft accelerează planurile pentru Project Helix

Microsoft face un pas major în integrarea Windows 11 cu ecosistemul Xbox. Din aprilie, toate PC-urile cu Windows 11, de la laptopuri și desktopuri până la tablete, vor primi modul Xbox pe ecran complet.

Mișcarea vine într-un moment în care pregătirile pentru Project Helix accelerează. Dispozitivul este descris ca o consolă de jocuri de generație următoare, confirmată pentru jocuri pe PC, iar echipa de dezvoltare are în vedere o versiune alfa în 2027. În paralel, Microsoft încearcă să direcționeze jucătorii mai clar către ecosistemul Xbox.

Noua experiență nu este complet necunoscută pentru utilizatorii avansați. Cei incluși în programele de testare pentru sistemul de operare și pentru consola de jocuri au putut vedea această interfață pe ecran complet încă din noiembrie 2025.

La început, sistemul avea nevoie de ajustări și de o denumire mai ușor de reținut. Prima versiune a interfeței a fost lansată pe consolele portabile Xbox Ally și Xbox Ally X dezvoltate de Asus, însă tranziția experienței de PC către o interfață de consolă nu era încă suficient de bine rafinată.

Între timp, direcția pare să se contureze mai clar. Dacă echipa de dezvoltare continuă să trateze platforma PC drept viitorul jocurilor, această schimbare poate deveni una esențială pentru strategia Xbox. Actualizările pentru modelele portabile continuă, iar versiunea high-end oferă deja o stabilitate mai bună a performanței.

La Conferința Dezvoltatorilor de Jocuri din 2026, Microsoft nu s-a limitat la interfață. Compania a anunțat activarea tehnologiei Advanced Shader Delivery pentru toți dezvoltatorii din magazin. Aceasta permite includerea fișierelor shader precompilate în momentul descărcării jocurilor, ceea ce reduce semnificativ timpii de încărcare.

Soluția amintește de o tehnologie similară folosită de Valve pe Steam. Pentru jucători, avantajul direct este o experiență mai fluentă încă de la prima pornire a titlurilor compatibile.

Microsoft a oferit și primele indicii pentru o serie de lansări cu miză emoțională. Echipa sugerează că unele dintre cele mai emblematice jocuri din trecut ar putea ajunge pe PC în contextul aniversării a 25 de ani, programată pentru finalul acestui an.

Pe lângă acestea, compania a prezentat și actualizări DirectX orientate spre randare neuronală. În același timp, inovațiile din DirectStorage promit transfer mai rapid al resurselor și timpi de încărcare mai mici.

Toate aceste mutări indică aceeași direcție. Ecosistemul de jocuri este împins treptat spre un model în care experiența contează mai mult decât tipul de hardware folosit, iar Windows 11 devine o parte tot mai importantă din strategia Xbox.