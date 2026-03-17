DLSS 5 schimbă grafica jocurilor: randare neuronală și realism la 4K

NVIDIA a anunțat DLSS 5, o evoluție majoră în grafica pe calculator. Compania susține că este cel mai important pas de la introducerea ray tracing-ului în timp real din 2018. Noul sistem folosește randare neuronală pentru a adăuga iluminare fotorealistă și proprietăți materiale direct la nivel de pixel.

Tehnologia procesează datele de culoare și vectorii de mișcare generați pentru fiecare cadru. Modelul de inteligență artificială analizează aceste informații și reconstruiește scena cu efecte avansate de lumină și material. Rezultatul rămâne ancorat în conținutul 3D original și păstrează consistența între cadre.

DLSS 5 este proiectat să funcționeze în timp real la rezoluții de până la 4K. NVIDIA afirmă că diferența dintre grafica jocurilor și imaginile din lumea reală se reduce semnificativ prin această abordare.

CEO-ul Jensen Huang a comparat momentul lansării cu o schimbare majoră în industrie. El a amintit introducerea shaderelor programabile acum 25 de ani și a descris DLSS 5 drept „momentul GPT” pentru grafica pe calculator.

Sistemul combină tehnici clasice de randare cu inteligența artificială generativă. Astfel, crește realismul vizual, fără a elimina controlul creativ al artiștilor. Dezvoltatorii primesc instrumente detaliate pentru ajustarea densității, gradarea culorilor și mascarea efectelor.

NVIDIA subliniază evoluția continuă a tehnologiilor sale:

GeForce 3 a introdus shadere programabile în 2001

GeForce 8800 GTX a adus CUDA în 2006

GeForce RTX 2080 Ti a adus ray tracing în 2018

GeForce RTX 5090 a introdus path tracing și shadere neuronale în 2025

Potrivit companiei, această progresie a dus la o creștere de 375.000 de ori a puterii de calcul. Cu toate acestea, randarea în timp real rămâne limitată de bugetul de aproximativ 16 milisecunde per cadru, mult sub cerințele randării cinematice.

DLSS 5 apare ca răspuns la această limitare. Ideea dominantă din industrie este că simpla creștere a puterii brute nu poate elimina diferența dintre grafica în timp real și randarea offline. NVIDIA încearcă să rezolve această problemă prin inteligență artificială.

Tehnologia DLSS a fost introdusă în 2018 pentru creșterea performanței. Inițial folosită pentru upscaling, a evoluat către generarea de cadre complete. Astăzi, DLSS este integrat în peste 750 de jocuri.

La CES, compania a anunțat DLSS 4.5, care generează 23 din 24 de pixeli cu ajutorul AI. În această etapă, DLSS nu mai influențează doar performanța, ci devine un factor central pentru calitatea imaginii.

Modelul DLSS 5 poate analiza un cadru și înțelege elemente complexe ale scenei: personaje, păr, țesături sau piele translucidă. Include și condiții de iluminare precum lumină frontală, lumină din spate sau vreme înnorată.

Sistemul reconstruiește efecte subtile precum împrăștierea luminii în piele, luciul materialelor textile și interacțiunile lumină-păr. Toate aceste procese respectă structura și sensul original al scenei.

Integrarea DLSS 5 se face prin framework-ul Streamline, deja folosit de DLSS și NVIDIA Reflex. Mai mulți dezvoltatori mari au confirmat suportul, printre care Bethesda, CAPCOM, NetEase, Ubisoft și Warner Bros. Games.

Reprezentanții studiourilor au oferit și prime impresii. Bethesda intenționează să implementeze tehnologia în Starfield și viitoarele titluri. CAPCOM urmărește o prezentare mai cinematică în seria Resident Evil, iar Ubisoft consideră că DLSS 5 schimbă nivelul de detaliu vizual din Assassin’s Creed Shadows.

Lista jocurilor anunțate include:

AION 2

Assassin’s Creed Shadows

Black State

CINDER CITY

Delta Force

Hogwarts Legacy

Justice

NARAKA: BLADEPOINT

NTE: Neverness to Everness

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Sea of Remnants

Starfield

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Where Winds Meet

NVIDIA va lansa DLSS 5 în această toamnă. Compania mută astfel inteligența artificială din zona de optimizare a performanței direct în centrul procesului de generare vizuală.