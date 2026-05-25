Rocket League va fi primul joc pe Unreal Engine 6

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Rocket League Championship Series 2026, organizat la Paris. Psyonix și Epic Games au confirmat că Rocket League va deschide tranziția către Unreal Engine 6, noua generație a motorului de joc dezvoltat de Epic Games.

Decizia are greutate pentru industria gamingului, deoarece Rocket League este un titlu popular, cu o comunitate largă și cu un gameplay bazat pe precizie, fizică și reacții rapide. Alegerea sa ca prim joc pentru Unreal Engine 6 arată că Epic Games vrea să testeze noul motor într-un mediu în care simularea și stabilitatea contează direct pentru experiența de joc.

Deocamdată, Epic Games nu a oferit detalii oficiale despre actualizarea Rocket League sau despre specificațiile tehnice complete ale Unreal Engine 6. Nu există nici un calendar public pentru trecerea jocului pe noul motor. Totuși, declarațiile anterioare ale companiei indică direcția generală în care se îndreaptă dezvoltarea.

Tim Sweeney, președintele Epic Games, a declarat în mai 2025 că Unreal Engine 6 are ca obiectiv unificarea proceselor de dezvoltare. Noua versiune nu este prezentată doar ca un pas înainte la nivel vizual, ci ca o schimbare mai amplă a modului în care sunt construite și întreținute jocurile.

Una dintre noutățile centrale anunțate pentru Unreal Engine 6 este trecerea la simularea multi-threaded. Aceasta ar urma să depășească limitările vechiului model single-threaded, unde simularea jocului era mai dependentă de un singur fir de execuție.

Pentru dezvoltatori, această schimbare poate însemna un control mai bun asupra sistemelor complexe din jocuri. În loc ca anumite procese să fie blocate de o arhitectură mai rigidă, Unreal Engine 6 ar urma să ofere o structură mai potrivită pentru actualizări sigure și pentru gestionarea unor lumi interactive mai dinamice.

Epic Games vrea ca Unreal Engine 6 să apropie ecosistemele Unreal și Fortnite. O parte importantă a acestei strategii este integrarea limbajului Verse ca strat fundamental al motorului. Prin această direcție, compania urmărește să unească fluxurile de lucru din Unreal Engine 5 și Unreal Editor for Fortnite.

Pentru creatorii de conținut, mesajul este clar: noul motor trebuie să fie mai accesibil. Epic Games urmărește un mediu în care barierele tehnice să fie reduse, iar dezvoltatorii să poată lucra mai ușor cu sisteme de joc complexe, fără să gestioneze manual toate problemele legate de threading.

Anunțul legat de Rocket League a alimentat așteptările privind apariția unor versiuni de previzualizare pentru Unreal Engine 6. Epic Games nu a confirmat o dată exactă, dar parcursul Unreal Engine 5 oferă un reper. Unreal Engine 5 a fost anunțat în mai 2020 și a ajuns la versiunea completă după aproximativ 23 de luni.

Dacă Unreal Engine 6 va urma un calendar asemănător, primele etape publice ale noului motor ar putea deveni vizibile mai devreme decât anticipau mulți dezvoltatori. Până la confirmări oficiale, Rocket League rămâne primul titlu anunțat pentru această tranziție și principalul semnal că Epic Games pregătește o schimbare de arhitectură, nu doar o actualizare grafică.

Pentru lumea gamingului, miza este legată de modul în care jocurile vor fi construite, actualizate și extinse. Simularea multi-threaded, integrarea Verse și apropierea dintre Unreal Engine și ecosistemul Fortnite pot influența atât studiourile mari, cât și creatorii care lucrează în medii mai accesibile.