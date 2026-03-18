Sony extinde PSSR pe PS5 Pro: imagini mai stabile, mișcare mai clară și suport pentru mai multe jocuri

Sony a extins acoperirea tehnologiei PlayStation Spectral Super Resolution printr-o nouă actualizare de software de sistem pentru PS5. Noua versiune PSSR îmbunătățește redarea imaginilor în jocurile compatibile, crește stabilitatea mișcării și oferă mai multă libertate în alegerea raportului dintre performanță și calitatea imaginii pe PS5 Pro. Lansarea actualizării a început treptat din 16 martie, la ora 22:00, ora Pacificului.

PSSR funcționează ca o bibliotecă bazată pe inteligență artificială care analizează fiecare cadru la nivel de pixel și îmbunătățește grafica în timp real. Potrivit Sony, noua versiune livrează rezultate mai stabile în procesarea imaginii și răspunde mai bine în scenariile în care vizibilitatea se schimbă rapid.

În jocurile PS5 Pro care acceptă deja această funcție, PSSR poate fi activat și dintr-o setare opțională de sistem. Sony precizează că rezultatele diferă de la un titlu la altul. Dacă apar efecte vizuale neașteptate, opțiunea poate fi dezactivată.

Lista jocurilor care au primit suport nou pentru PSSR este deja extinsă. Printre titlurile confirmate se află Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Monster Hunter Wilds și Dragon’s Dogma 2. Totodată, s-a raportat că și Capcom a început să folosească această tehnologie pentru Resident Evil Requiem.

Konami susține că cea mai recentă actualizare pentru Silent Hill f aduce un gameplay mai fluid. Echipa spune că detalii subtile, precum iarba care se leagănă și umbrele proiectate pe sol, apar mai clar și mai bine definite decât înainte.

BioWare vede aceleași beneficii în Dragon Age: The Veilguard. Directorul tehnic al studioului, Maciej Kurowski, afirmă că jocul oferă o calitate mai bună a imaginii și păstrează rate de cadre stabile atât în modul Fidelity, cât și în modul Performance.

Remedy Entertainment pune accentul pe stabilitatea imaginii și claritatea în mișcare. Directorul tehnic grafic Tatu Aalto spune că noul PSSR îmbunătățește calitatea imaginii, reacționează mai rapid la schimbările de vizibilitate și menține mai bine claritatea în secvențele dinamice. Potrivit studioului, aceste câștiguri se văd mai ales în Alan Wake 2.

Square Enix a evidențiat schimbările observate în Final Fantasy VII Rebirth. Compania spune că detaliile fine, inclusiv coafurile personajelor, sunt redate mai natural față de versiunea anterioară. Regizorul Naoki Hamaguchi a adăugat că noua procesare produce o imagine mai puțin tremurată și reduce efectele de ghosting.

Koei Tecmo a transmis un mesaj similar pentru Nioh 3. Kohei Shibata afirmă că marginile obiectelor naturale, cum ar fi copacii, plantele și florile, sunt mai clare, iar detaliile de înaltă rezoluție se păstrează mai bine în scenele cu acțiune rapidă.

Extinderea suportului nu se oprește aici. Crimson Desert va fi lansat pe 19 martie cu noul PSSR, iar în săptămânile următoare sunt programate patch-uri care vor adăuga suport pentru Assassin’s Creed Shadows și Cyberpunk 2077.

Sony spune că majoritatea jocurilor noi pentru PS5 Pro vor veni de acum înainte cu această versiune îmbunătățită a PSSR. Compania a confirmat și că algoritmul și rețeaua neuronală folosite în noua versiune provin din colaborarea Project Amethyst cu AMD. La rândul său, AMD a anunțat că rezultatele acestei colaborări vor ajunge la un public mai larg odată cu următoarea actualizare PSSR.