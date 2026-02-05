Steam Machine: lansarea este oficial amânată, iar Valve evită în continuare să anunțe prețul

La finalul anului trecut, Valve a prezentat Steam Machine, o consolă de sufragerie gândită pe aceeași linie cu Steam Deck, dar destinată utilizării fixe. Așteptările au fost mari, mai ales în privința prețului și a datei de lansare. Informațiile oficiale au venit, însă nu în direcția dorită de jucători.

Pe 12 noiembrie, compania a dezvăluit simultan Steam Machine, un nou headset VR numit Steam Frame și o manetă, Steam Controller. Mesajul a fost clar: o ofensivă hardware ambițioasă, susținută de un sistem de operare apreciat, SteamOS, care a părut la nivelul promisiunilor.

După entuziasmul inițial, comunicarea s-a rărit, deși lansarea era programată pentru primul trimestru. Valve a revenit cu detalii, dar acestea aduc vești mai degrabă descurajante. Comercializarea întregului pachet este mutată „până la finalul primului semestru”, iar prețul rămâne nedezvăluit.

Motivul invocat ține de creșterea costurilor componentelor-cheie. Compania explică existența unei penurii tot mai accentuate de memorie și stocare, care împinge prețurile în sus și obligă la reevaluarea calendarului și a nivelului de preț, în special pentru Steam Machine și Steam Frame.

În aceste condiții, estimările inițiale devin depășite. Valve admite implicit că produsele vor costa mai mult decât se anticipa. Deja se știa că Steam Machine nu va fi subvenționată prin comisioanele din vânzările de jocuri și că va fi poziționată la nivelul unui PC de gaming entry-level.

Mesajul din secțiunea de întrebări frecvente nu aduce multă liniște. Compania spune că mai are de lucru pentru stabilirea prețurilor și a datelor finale de lansare și că urmărește îndeaproape evoluția rapidă a contextului economic din jurul acestor decizii.

Din punct de vedere tehnic, Steam Machine va fi disponibilă în două configurații, cu 512 Go sau 2 To de stocare, ambele echipate cu 16 Go de RAM. Valve pune accent pe caracterul evolutiv al sistemului, cu componente ușor accesibile și înlocuibile.

Promisiunea de upgrade atrage utilizatorii pasionați de hardware. Totuși, într-un moment în care memoria și stocarea ating niveluri de preț ridicate, argumentul economic își pierde din forță, iar atractivitatea investiției devine mai greu de susținut.