Valve anunță Steam Machine, consolă de gaming mai rapidă decât 70% dintre PC-urile Steam

Valve a vorbit deschis despre performanța noului Steam Machine și o poziționează direct față de PC-urile de gaming existente. Compania susține că dispozitivul va oferi performanță egală sau mai bună decât sistemele folosite de aproximativ 70% dintre utilizatorii Steam.

Anunțul vine de la un inginer Valve, Aldehayyat, care a explicat modul în care au ales configurația hardware. Echipa s-a uitat la datele din Sondajul Steam Hardware și a calibrat specificațiile astfel încât Steam Machine să se alinieze și să depășească majoritatea PC-urilor reale pe care jucătorii le au acasă.

Abordarea arată ambiția Valve pentru acest produs. Compania nu vrea doar să lanseze o consolă nouă, ci să creeze o alternativă pentru mare parte din utilizatorii platformei Steam care joacă astăzi pe PC-uri mid-range sau pe sisteme mai vechi.

Aldehayyat subliniază că obiectivul nu este să construiască cel mai puternic PC de pe piață. Valve vrea o platformă simplificată, ușor de folosit și accesibilă. Steam Machine își propune să ruleze fluent marea majoritate a jocurilor din biblioteca Steam, fără ca tu să stai să ajustezi constant setările sau să îți faci griji că hardwareul nu mai ține pasul.

Acest mesaj vine și ca un răspuns la întrebările despre anumite specificații ale noii console, în special cei 8 GB de VRAM. Conform datelor de pe Steam, mulți jucători folosesc încă plăci grafice vechi, precum NVIDIA GTX 1650 sau grafica integrată Intel Iris Xe. În acest context, un GPU dedicat cu arhitectură RDNA 3 devine un pas clar înainte față de aceste configurații.

Valve sugerează că noul Steam Machine va depăși cu ușurință astfel de sisteme. Pentru utilizatorii obișnuiți cu un PC modest, tranziția la această consolă poate însemna detalii grafice mai ridicate, cadre pe secundă mai stabile și o experiență de joc mai coerentă, fără investiții complexe în upgrade-uri de componente.

Dispozitivul are o formă de cub compact, gândit pentru a sta lângă televizor sau monitor, asemenea unei console clasice. Valve afirmă că Steam Machine va fi de aproximativ șase ori mai puternic decât Steam Deck, ceea ce marchează un salt major în ecosistemul său de hardware.

Specificțiile menționate includ:

GPU dedicat bazat pe arhitectura AMD RDNA 3

8 GB VRAM

Procesor AMD Zen 4 personalizat

Țintă de jocuri la 4K și 60 FPS

Suport pentru tehnologia AMD FSR

Ținta de 4K la 60 FPS arată clar direcția pentru care este gândit acest produs. Combinarea unui CPU AMD Zen 4 personalizat cu un GPU RDNA 3 și cu tehnologia AMD FSR are ca scop să ofere o imagine clară și fluidă în jocuri, chiar și pe rezoluții înalte, pe un hardware calibrat pentru eficiență.

Lansarea Steam Machine este programată pentru începutul anului 2026. Până atunci, Valve formează deja așteptări în jurul ideii de consolă dedicată pentru biblioteca Steam, care să înlocuiască pentru mulți utilizatori nevoia unui upgrade de PC.

Tu ce părere ai despre noua Steam Machine a celor de la Valve, numită în glumă „aparat de gătit cu abur”? Te vezi renunțând la actualul tău PC de gaming pentru un cub compact gândit special pentru Steam?