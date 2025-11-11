Xbox Ally primește upgrade-uri până în 2026. Ce urmează pentru gamingul portabil pe Windows 11

Microsoft împinge înainte experiența de gaming portabil pe Windows 11. Xbox Ally a făcut deja un pas mare, însă există spațiu de creștere. Compania a anunțat o foaie de parcurs care se întinde până în 2026. Îmbunătățirile vor apărea treptat pe parcursul anului următor, cu progrese vizibile lună de lună.

Actualizările nu se opresc la Ally. Microsoft spune că le va aduce în timp și pe alte dispozitive portabile cu Windows 11, inclusiv Lenovo Legion Go și gama ROG Ally de generație anterioară. Calendarul exact nu este clar, dar direcția este fermă.

Una dintre cele mai enervante situații pentru tine, timpii de așteptare la compilarea shaderelor, va fi redusă. Microsoft introduce Advanced Shader Delivery. Vei primi shader-e precompilate specifice hardware prin Microsoft Store pentru anumite jocuri, așa cum s-a întâmplat deja cu Gears of War: Reloaded pe Ally. Rezultatul, încărcări mai rapide și sesiuni mai fluide.

Cea mai atractivă noutate, rezervată modelului Xbox Ally X, este Automatic Super Resolution. Funcția folosește NPU-ul Z2 Extreme AI pentru upscaling cu inteligență artificială. Țintele sunt titlurile solicitante, unde câștigi claritate și un aspect vizual mai curat. Același NPU al Ally X alimentează și AI DVR. Sistemul poate analiza sesiunea și înregistra automat momentele importante, astfel nu mai pierzi fazele reușite.

La începutul primăverii, un update TV vizează conectarea la ecrane externe. Microsoft promite o experiență de docking apropiată de plug and play. Se lucrează la optimizarea ieșirii video și la simplificarea împerecherii controllerelor pentru joc pe canapea. În prezent, HDMI pe Windows 11 cere adesea reglaje manuale. Obiectivul este să conectezi Ally la monitor sau TV fără pași suplimentari.

Vor fi rezolvate și două neajunsuri care îi afectează de mult timp pe utilizatorii Xbox pe PC. Salvările cloud primesc un indicator de sincronizare, după modelul Steam Deck. Vei ști clar când progresul este urcat în cloud. În plus, gestionarea microSD devine mai simplă în experiența Xbox. Fluxul de configurare este îmbunătățit, astfel instalezi și administrezi jocurile pe stocarea externă fără complicații.

Planul Microsoft arată ambiție și ritm. Dacă folosești un handheld cu Windows 11, te poți aștepta la îmbunătățiri consistente pe parcursul anului viitor, cu orizont până în 2026. Tu ce aștepți cel mai mult, upscaling-ul cu AI pe Ally X sau conectarea TV fără bătăi de cap?