Șase noi jocuri vor fi adăugate în septembrie 2021 la serviciul PlayStation numit PlayStation Now, care ne permite să jucam in cloud.

Jocurile care vor fi adăugate pentru PlayStation Now, – sistemul PlayStation, care ne permite să ne jucam in cloud gaming precum GeForce Now -, în septembrie 2021, au fost anuntate.

6 Jocuri noi

Deși numărul de jocuri adăugate luna aceasta este puțin mai mare, nu există o producție la fel de mare ca Red Dead Redemption 2 adăugată luna trecută. Cu toate acestea, jocurile populare și de succes erau încă pe listă. Jocurile sunt:

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Moonlighter

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Tekken 7

Windbound

Din păcate, PlayStation Now nu este disponibil momentan în țara noastră . Cu toate acestea, în ultimele luni, șeful PlayStation Jim Ryan a spus că planurile sale principale de a dezvolta și dezvolta PlayStation este de a oferi PlayStation Now mai multor oameni .

Anterior, a fost anunțat că sistemul PS Now va juca un rol important în răspunsul lor la Xbox Game Pass . Prin urmare, ne putem aștepta ca sistemul să fie deschis accesului în țara noastră în următorii ani.