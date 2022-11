Jocurile de la Ubisoft vor reveni pe Steam

Au trecut aproape patru ani de când jocurile Ubisoft au fost ultima dată disponibile pe Steam. Compania și-a mutat atenția către Epic Games Store după lansarea acestuia și, ca urmare, și-a scos jocurile de pe Steam. În plus, debutul launcher-ului Ubisoft Connect a avut, de asemenea, un impact asupra acestei schimbări.

Primul joc Ubisoft care va fi adăugat pe Steam este unul destul de popular. Assassin’s Creed Valhalla va fi disponibil pe Steam pe 6 decembrie. Acest joc va fi urmat de Anno 1800 și Roller Champions în viitorul apropiat.

În comunicatul trimis de companie către site-ul Eurogamer pe această temă, sunt incluse următoarele declarații: „Evaluăm în mod constant cum să aducem jocurile noastre la diferite categorii de public, acolo unde se află acestea. Pe de o parte, lucrăm pentru a construi un ecosistem puternic de utilizatori pe Connect. Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 și Roller Champions vor fi disponibile pe Steam.”

The Last Chapter, cea mai nouă actualizare de conținut pentru Assassin’s Creed Valhalla, va fi lansată astfel pe Steam pe 6 decembrie. Această actualizare încheie povestea lui Eivor și leagă unele povești între ele. Cu toate acestea, modul New Game+ nu va face parte din această actualizare.

Anterior, Ubisoft a declarat că decizia lor de a nu mai folosi Steam a fost una de natură economică. Creșterea de șase ori a precomenzilor pentru The Division 2 a arătat că decizia inițială a companiei a fost corectă. Cu toate acestea, pare dificil de ignorat impactul și popularitatea Steam în perioada dintre cele două evenimente.

Într-un interviu pentru New York Times din 2019, Chris Early, a precizat că Ubisoft nu a încetat niciodată relația cu Valve. Acestea a mai explicat că acest lucru se datorează faptului că unele DLC-uri au fost lansate în continuare pe Steam, iar jocurile existente au rămas jucabile.