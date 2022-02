Jocurile gratuite pentru abonații PS Plus din martie 2022 au fost dezvaluite neoficial

Jocurile din martie 2022 de la PlayStation Plus, serviciul de abonament oferit de Sony utilizatorilor PlayStation, au fost scurse, ca și în ultimele luni.

După cum știți, PlayStation are un serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Acest serviciu nu numai că vă permite să accesați modul online al jocurilor, dar vă oferă și câteva jocuri diferite lunare gratuite. În ultimele ore, jocurile gratuite PlayStation Plus din martie 2022 au fost scurse.

Informația scursă provine de la Dealabs, care acum dezvaluie în mod regulat jocurile în fiecare lună. Când ne uităm la jocurile date în martie, putem spune că unul dintre ele este deosebit de intereseant. Cu toate acestea, merită menționat că este un zvon. Anunțul oficial va veni astazi, ora 18:30.

Jocuri PS Plus martie 2022

GTA Online (PS5)

Ark Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

SURSA: pushsquare.com