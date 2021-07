Jocurile gratuite PS Plus din august 2021 au fost anunțate oficial

Jocurile PlayStation Plus din august 2021 au fost anunțate. Trei jocuri diferite vor fi pregatite în această lună pentru utilizatorii PS4 și PS5.

Sony Europe a anunțat oficial jocurile care vor fi disponibile abonaților PlayStation Plus în august. Trei jocuri diferite așteaptă utilizatorii PlayStation 4 și PlayStation 5 pe lista acestei luni .

Putem spune că jocurile PS Plus sunt puțin plictisitoare luna aceasta comparativ cu lunile anterioare. Ca și în scurgerile anterioare, Hunter’s Arena: Legends, Plants etc. Zombies: Battle for Neighborville și Tennis World Tour 2 sunt gratuite luna aceasta. Jocurile sunt, în general, la scară mică. Putem spune că nu este o lună foarte bună pentru cei care așteaptă jocuri de tip AAA.

Jocurile din august vor fi disponibile pentru descărcare pe 3 august. Până la această dată, puteți adăuga și jocuri de luna trecută în biblioteca dvs. A Plague Tale: Innocence, Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds și Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown care au fost lansate în iulie.

