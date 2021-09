Jocurile PlayStation Plus din octombrie 2021, serviciul de abonament Sony oferit utilizatorilor PlayStation, au fost dezvăluite, la fel ca luna trecută.

După cum știți, PlayStation are un serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Acest serviciu nu numai că vă permite să accesați modul online al jocurilor, dar oferă și câteva jocuri gratuite lunare diferite. În ultimele ore, jocurile gratuite din octombrie 2021 din PlayStation Plus au fost dezvăluite.

În primul rând, să reiterăm faptul că știrea este doar un zvon și nu este anunțată oficial. Zvonul vine însă de pe site-ul francez Dealabs, care a distribuit informații exacte de mai multe ori în ultima lună și înainte . Anunțul oficial va apărea pe 29 septembrie. Jocurile vor fi disponibile pe 5 octombrie. Mai jos puteți găsi numele jocurilor.

PS Plus Jocuri din octombrie 2021