După cum știți, PlayStation are un serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Acest serviciu nu numai că vă permite să accesați modul online al jocurilor, dar oferă și câteva jocuri diferite lunare gratuite. În ultimele ore, jocurile gratuite PlayStation Plus din decembrie 2021 au fost anunțate oficial.

De spus că jocurile anunțate nu sunt din nou o surpriză pentru că jocurile au fost scurse săptămâna trecută. Jocurile vor fi disponibile pe 7 decembrie. Până atunci, nu uita să adaugi jocurile din această lună în biblioteca ta. Puteți găsi numele jocurilor din decembrie, mai jos.