După cum știți, PlayStation are un serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Acest serviciu nu numai că vă permite să accesați modul online al jocurilor, dar oferă și câteva jocuri diferite lunare gratuite. În ultimele ore, jocurile gratuite PlayStation Plus din ianuarie 2022 au fost deschise pentru acces.

De acum puteți descărca jocurile oferite luna aceasta. Jocurile din februarie 2022 vor fi anunțate pe 26 ianuarie 2022 , iar jocurile vor fi disponibile pe 2 februarie 2022 . Puteți găsi jocurile din această lună mai jos. Dacă adăugați jocurile în bibliotecă până pe 2 februarie, puteți juca jocurile atâta timp cât aveți un abonament PS Plus.

ADVERTISEMENT

Jocuri PS Plus ianuarie 2022

DIRT 5 (PS5, PS4)

Deep Rock Galactic (PS5, PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)