După cum știți, PlayStation Plus, serviciul de abonament oferit de PlayStation, a fost reînnoit în ultimele luni. A devenit un serviciu asemănător Xbox Game Pass și oferă acum o bibliotecă de jocuri cu jocuri noi adăugate în fiecare lună. În ultimele ore au fost anunțate jocurile care vor fi adăugate în septembrie 2022.

Jocuri gratuite PS Plus septembrie 2022

Printre cele anunțate se numără și jocurile gratuite din septembrie 2022 de la PS Plus, la care suntem obișnuiți cu cel mai mic abonament PS Plus. Jocurile vor fi disponibile pe 6 septembrie, iar dacă le adăugați în cont până pe 4 octombrie, veți putea juca jocurile atâta timp cât aveți un abonament PS Plus.

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Need for Speed ​​​​Heat (PS4)

Jocuri PS Plus care vor fi adăugate în bibliotecă în septembrie 2022

PlayStation 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Deathloop

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

PlayStation 4

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Dragon Ball Xenoverse 2

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

Klasik Oyunlar



PlayStation

Syphon Filter 2

PSP

Kingdom of Paradise

Toy Story 3

Toate jocurile de pe listă vor fi disponibile pentru membrii Extra, Premium sau Deluxe pe 20 septembrie.