Jocurile gratuite Xbox Live Gold pentru iunie 2021

Prima lună de vară a anului 2021 a ajuns aproape și astfel Microsoft a anunțat noile jocuri gratuite pe care le va oferi abonaților Xbox Live Gold. Mai precis, proprietarii Xbox One și Xbox Series X | S cu abonament activ vor putea obține patru jocuri ca de obicei.

Începând cu 1 iunie, The King’s Bird va fi disponibil pentru Xbox One și NeoGeo Battle Coliseum pentru Xbox 360. Shadows: Awakening and Injustice: Gods Among Us va fi adăugat pe 16 iunie.

The King’s Bird – Disponibil de la 1 iunie până la 30 iunie

– Disponibil de la 1 iunie până la 30 iunie Shadows: Awakening – Disponibil în perioada 16 iunie – 15 iulie

– Disponibil în perioada 16 iunie – 15 iulie NeoGeo Battle Coliseum – Disponibil din luna iunie data de 1 pana pe 15 luna iunie

– Disponibil din luna iunie data de 1 pana pe 15 luna iunie Injustice: Gods Among Us – Disponibil în perioada 16 – 30 iunie

Este demn de remarcat faptul că jocurile Xbox 360 sunt disponibile și pe Xbox One prin intermediul programului de compatibilitate, în timp ce, desigur, toate titlurile sunt compatibile cu Xbox Series X | S. În același timp, toate jocurile sunt disponibile gratuit abonaților Xbox Game Pass Ultimate.

