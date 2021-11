La câteva zile după lansarea globală pe Android, a venit rândul dispozitivelor Apple să primească jocuri Netflix. De astăzi este posibil să accesați catalogul Jocuri Netflix atât pe iOS, cât și pe iPadOS, potrivit companiei.

Începând de marți, jocurile pot fi instalate individual din App Store. În timp ce de miercuri vor apărea în cadrul aplicației Netflix pentru iPhone și iPad. Deși modul de lansare este similar cu ceea ce am văzut deja în Android , există unele diferențe .

După cum am menționat la începutul acestui articol, utilizatorii pot intra acum în App Store pentru a descărca individual oricare dintre cele cinci jocuri. Și odată ce apar în aplicația Netflix, vor fi, de asemenea, redirecționați către magazinul de aplicații Apple. Aici metoda este practic identică cu cea aplicată cu Google Play Store.

O altă asemănare cu Android este că atunci când executați oricare dintre propunerile de Jocuri Netflix, este necesar să vă conectați cu cont pe serviciul de streaming. Acest lucru se datorează faptului că progresul jocului este legat de profilul utilizat în timpul jocului.

Principala diferență ar putea fi considerată pur estetică, dar are margini legale. Spre deosebire de versiunea pentru Android, Netflix nu va include o filă de jocuri dedicată în aplicația sa pentru iOS sau iPadOS . Acest lucru se datorează faptului că platforma de filme și seriale preferă să nu riște să încalce regula App Store care interzice aplicațiilor să aibă propriile „magazine” încorporate. Deși jocurile sunt gratuite și descărcate prin canale oficiale, au ales să fie precauți și să nu cadă într-un gri legal care le-ar putea dăuna.

Unde vor apărea jocurile pe Netflix pentru iOS sau iPadOS?

În timp ce Jocuri Netflix nu va avea o secțiune specifică așa cum are pe Android, jocurile vor fi afișate într-un rând dedicat pe ecranul principal Netflix pe iPhone . Pe iPad, între timp, acestea vor fi accesate atât din rândul menționat mai sus, cât și prin meniul de categorii.

În acest moment, jocurile Netflix disponibile pe dispozitivele Apple sunt: Stranger Things: 1984 , Stranger Things 3: The Game , Shooting Hoops , Card Blast și Teeter Up. Încă nu se știe când ar putea fi adăugate mai multe propuneri la catalog ; deși compania are deja resurse pentru extinderea acesteia.