Joom pareri: Pareri despre Joom

Joom pareri – Joom este o platforma on-line lansata prin 2016, care promitea achizitionarea la preturi bune a sute de produse venite din China, Coreea, Turcia, UE, Japonia. Intrand pe site-ul lor vei vedea ca se lauda cu livrare gratuita, gama diversificata de produse, produse noi adaugate zilnic si interactiune placuta cu Serviciul Suport, in limba romana, cu raspunsuri rapide. Reducerile si ofertele bune abunda, ai si garantie, cu rambursarea integrala a valorii produsului daca nu a fost livrat in 105 zile de la plasarea comenzii sau cand apar deteriorari si nu avem produse care corespund descrierii. E un plus faptul ca ai si suport in limba romana si oameni pe care sa ii poti intreba tot ce vrei, oricand vrei tu. Dar bilele albe se cam opresc aici pentru Joom, din pacate.

Joom Pareri: totul despre servicii si preturi pe Joom

Avem toate serviciile adaptate pentru piata romaneasca pentru ca Joom are echipa pentru Romania si Moldova. Iei legatura oricand cu Serviciul Suport la adresa de e-mail support@joom.com, ai si aplicatia Joom unde gasesti Suport in Profil, instructiuni video.

Gasesti Joom Pareri pe forumuri si pe site-uri de specialitate, deci iti poti face o idee despre magazin inainte de a comanda ceva. Conform celor mai recente Joom Pareri ai foarte multi vanzatori care isi vand direct produsele pe Joom, comenzile ajung fara probleme, experienta e asemanatoare cu una de la un magazin on-line mare romanesc.

Iti faci cont rapid, te loghezi si incepi sa comanzi. Mai simplu de atat nu exista si asta e confirmat si in sutele de Joom Pareri pe care le gasesti pe tot internetul. Te poti inregistra rapid si cu un cont de Google sau de Facebook, daca vrei.

Avem haine, bijuterii, telefoane mobile si produse pentru animalute si multe altele pe Joom, gata de comanda, cu detalii despre ele, dar nu prea multe, calitatea e acceptabila si uneori destul de buna-plus ca ai preturi in lei afisate si oferte excelente de fiecare data in teorie. Conform unor Joom Pareri despre aceasta platforma, preturile sunt chiar bune, apropiate de cele practicate si de alte magazine de top. Transportul e gratuit si nu prea si livrarea poate dura si 15-45 de zile, platesti cu Visa si MasterCard, cu PayPal, dar nu ai ramburs.

Desi vedem ca avem livrari gratuite se pot adauga taxe vamale, TVA, alte taxe, depinde de legislatiile tarii in care locuim. Doar de la Vama aflam toate taxele exacte. Orice taxe vamale si TVA-ul variaza in functie de valorile coletelor. Ai valori pana in 10 euro e bine, nu ai taxe, depasesti si ajungi la 150 euro ai TVA deja 19%, iar peste 150 euro ai TVA si taxe vamale care pleaca de la 2% si ajung la 5% din valoarea produsului comandat.

Promotiile pe Joom apar la rubrica Promotii si ajung si la 80% din pretul de raft. Nu stim insa cine face transportul, nu se specifica exact si nu putem avea garantia ca produsele noastre nu ajung deteriorate de vreme ce sunt foarte multe comenzi trimise in acelasi timp, deci volumul e foarte mare.

Daca vrei explicatii si te astepti sa le gasesti in partea de jos, ca la toate site-urile, nu le vei avea pe Joom. Nu stii daca plata e securizata, daca e monitorizata de VISA sau MasterCard, nu prea esti sigur de tranzactiile facute si de datele bancare procesate.

Incearca ca inainte de orice fel de comenzi de pe Joom si platforme asemanatoare, gen Wish, de exemplu, sa te asiguri ca vanzatorii sunt seriosi, sa discuti direct cu ei si sa vezi daca produsele chiar exista si sunt exact ca in fotografii. Cere si fotografii suplimetare, mai multe date despre produse, orice te-ar ajuta sa depistezi o frauda.