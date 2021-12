Am auzit numele de Imagination Technologies mai ales în chipset-urile Apple seria A și unitățile grafice PowerVR în chipset-uri de marcă diferite. În plus, designul arhitectural MIPS bazat pe RISC a fost folosit și în modelele de procesoare. Cu toate acestea, Imagination are o armă mult mai ambițioasă.

Placi video PowerVR

Imagination a dezvoltat inițial tehnologii grafice pentru platforme desktop ca VideoLogic pentru o vreme. Nucleul grafic Kyro Direct 3D și OpenGL au dat viață plăcilor grafice PowerVR, dar apoi compania, care nu a putut să țină concurența, s-a orientat către lumea mobilă.

British Imaginaton, care a intrat în criză după încheierea parteneriatului cu Apple în 2017, a fost achiziționată de consorțiul chinezesc Canyon Bridge în perioada trecută. Cu toate acestea, PowerVR, care își păstrează tehnologiile grafice, este acum din nou pe scenă.

Folosind tehnologiile companiei chineze Innosilicon, lansează noi plăci grafice sub numele Fantasy One. Placa grafică Fantasy One Type-A are o performanță de 5 TFLOPS. Memoria GDDR6X de 16 GB poate atinge o lățime de bandă de 304 GB/s pe magistrala de 128 de biți. Oferind o rată de umplere a pixelilor de 160 Gpxs, cardul are ieșiri moderne, cum ar fi DP 1.4, HDMI 2.1. Acest card este puțin mai atrăgător pentru stațiile de lucru.

Placa grafică Fantasy One Type-B , pe de altă parte, conține două unități grafice pe o singură placă. Nu există multe informații, cu excepția celor 32 GB de memorie GDDR6. Compania afirmă că, datorită eficienței energetice remarcabile a tehnologiilor sale PowerVR, consumă aproximativ 20 W în sarcini grele 4K și aproximativ 50 W în operațiunile în cloud. Cardurile pot difuza și 32 de videoclipuri simultane Full HD 60fps.

Plăcile video Fantasy One au capabilitățile de a fi importante dacă informațiile furnizate pe hârtie sunt corecte.