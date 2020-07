Jucatorii de CS:GO cu coduri sunt trolati de un cheat fals

CS:GO este unul dintre cele mai populare jocuri FPS, in genul lui, este chiar cel mai popular joc din lume, potrivit informatiilor avute momentan.

Ca in orice joc ce este popular iar nivelul de competitie este mare, si pe acest joc sunt de cand jocul codati, in termeni populari. Acestia descarca sau cumpara software special pentru a trisa in joc, in general acestia iau aceste programe pentru a avea wall si aim, wall ajuta la vedearea coechipierilor prin obstacole, precum pereti, usi si asa mai departe iar aim ajuta cheaterii sa aiba precizie atunci cand trag, practic aceste programe strica intregul farmec al jocului.

Au fost detectati din ce in ce mai multi codati inca de cand acest joc a devenit gratuit, de atunci foarte multi playeri se plang datorita numarului uriasi de jucatori care triseaza.

Un YouTuber numit ScriptKid, a creat un cheat fals ce ii troleaza pe jucatorii ce vor sa triseze, mai jos aveti un video in care veti vedea cum sunt acestia trolati.