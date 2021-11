Schimbarea în industria auto continuă cu viteză maximă. După apariția recentă a companiilor producătoare de vehicule electrice precum Tesla, giganții auto, care apar cu succes în sector de mulți ani, încep să țină pasul cu această tendință. Mulți dintre aceștia au anunțat chiar că își vor lua rămas bun de la vehiculele pe benzină și diesel în viitor.

Kia din Coreea de Sud este unul dintre acești producători. Compania a anunțat recent că își va lua rămas bun de la motoarele cu ardere internă începând cu 2035. Primul pas oficial a fost făcut în această direcție și a fost prezentată versiunea hibridă a popularului model SUV Kia Sportage. Iată detaliile…

Ce oferă Kia Sportage Hybrid 2023?

Kia a prezentat recent Sportage, unul dintre modelele sale cele mai preferate, șoferilor cu designul său reînnoit și mai agresiv, designul interior elegant și motorul puternic. Acum, a apărut o nouă versiune a SUV-ului. Cu toate acestea, de data aceasta ca un hibrid îmbunătățit…

În primul rând, trebuie să subliniem că vehiculul va ieși pe șosea în 2023. Așa că va trebui să mai așteptăm puțin. Deci, ce oferă Kia Sportage Hybrid? Să aruncăm o privire împreună…

Pe lângă motorul de 1,6 litri cu turboalimentare, SUV-ul are și un motor electric de 44 de kilowați. Datorită bateriei sale de 1,5 kWh, poate fi asigurată o autonomie de peste 800 de kilometri. Puterea totală pe care o poate produce vehiculul este de 226 de cai putere.

Kia Sportage Hybrid 2023 oferă șoferilor trei opțiuni diferite de echipare: LX, EX și SX-Prestige. În timp ce LX are două opțiuni diferite, tracțiune față sau tracțiune integrală, EX și SX-Prestige preiau sistemul Active AWD ca standard, care utilizează un diferențial cu blocare centrală și un cuplaj electro-hidraulic pentru a împărți puterea. Trebuie remarcat faptul că o transmisie automată cu șase trepte este standard în toate aceste opțiuni.

Nu există diferențe serioase în cabina vehiculului față de modelul standard introdus în ultimele luni. Un afișaj multimedia cu ecran tactil de 12,3 inchi, Apple CarPlay, Android Auto, un grup de instrumente digital de 12,3 inchi, încărcarea telefonului fără fir și un sistem audio premium Harman-Kardon sunt standard.

În cele din urmă, opt funcții de siguranță, inclusiv frânare automată de urgență, sistem de urmărire a benzii, sistem activ de control al fazei lungi, sistem de avertizare a unghiului mort, asistent de conducere și cameră 3D de 360 ​​de grade, sunt oferite șoferilor fără costuri suplimentare.