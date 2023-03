Killers Of The Flower Moon: Noul film al lui Leonardo DiCaprio va veni pe Apple TV+ după lansarea în cinematografe

A fost confirmat ieri, 27 martie, că noul film al lui Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon (încă fără titlu în Romana), va fi lansat exclusiv în cinematografe pe 20 octombrie și va ajunge ulterior pe Apple TV+.

Bazat pe bestsellerul lui David Grann, complotul filmului are loc în Oklahoma City în anii 1920, când o serie de crime se întâlnesc asupra membrilor tribului indian Osage.

Pe lângă Leonardo DiCaprio, filmul îi joacă pe Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion și Tantoo Cardinal.

Killers of the Flower Moon este un parteneriat între Apple Studios și Paramount Pictures, produs cu Imperative Entertainment, Sikelia Productions și Appian Way. Martin Scorsese, pe lângă regie, este și producător al lungmetrajului alături de Dan Friedkin, Bradley Thomas și Daniel Lupi. Leonardo DiCaprio, pe lângă faptul că este protagonist, este și unul dintre producătorii executivi.

Vezi rezumatul oficial al filmului:

Bazat pe bestsellerul apreciat de critici al lui David Grann, „Killers of the Flower Moon” are loc în Oklahoma în anii 1920 și înfățișează uciderea în serie a membrilor Națiunii Osage, plina de petrol, în ceea ce a devenit cunoscut drept „regatul groazei”.

Lansarea în cinematografe este programată pentru 20 octombrie. Lansarea pe platforma de streaming a Apple nu are încă o dată confirmată.