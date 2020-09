Si copiii au dreptul la un ceas inteligent, nu-i asa? Insa KiwipWatch vrea si sa ii linisteasca pe parinti cu ajutorul produselor lansate, provocand astfel entuziasmul copiilor si parintilor totodata. In plus, le permite celor mici sa fie mai autonomi. Kiwip, un startup francez, dezvaluie ultima versiune a seriei KiwipWatch care ii va transforma pe copii in veritabili Jedi, cu controalele sale inovante.

Lansat in 2016, KiwipWatch va avea parte cat de curand de a cincea versiune. Ceasul inteligent pentru copii made in France isi continua ascensiunea urmand acelasi traseu : sa evite sosirea in viata copiilor a unui ceas inteligent, a tehnolgiei cu alte cuvinte, propunand o alternativa securizata, multifunctionala si linistitoare atat pentru cei mici cat si pentru cei mari.

Dupa doi ani de dezvoltare, KiwipWatch 5 este prezentat in mod oficial chiar azi in Franta. Si, inca o data, a demonstrat faptul ca cei mici sunt in centrul preocuparilor sale. Ceasul inteligent este capabil sa trimita mesaje vocale apropiatilor. Un design patrat, un ecran tactil colorat, localizare in timp real si modul Do Not Disturb atunci cand copilul este la scoala. Parintii pot astfel urmari itinerariul copilului, sa stie in orice moment unde se afla.