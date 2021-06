La muncile campului: Despre clasificarea si ordinea lucrarilor sezoniere

Pentru a putea spera la o recolta bogata, fermierii trebuie sa respecte cu strictete un calendar al lucrarilor agricole, specific fiecarei culturi in parte. Fiecare etapa presupune prezenta in camp, iar pentru a-ti face o idee cum e viata de fermier, iti prezentam un scurt rezumat al unui sezon agricol.

Pregatirea terenului

Este etapa care deschide sezonul, avand rolul de a crea toate conditiile necesare pentru infiintarea noii culturi. Mai intai, se curata terenul de resturile vegetale si de gunoaie, iar daca acesta este napadit de iarba si buruieni ai nevoie si de o motocositoare. Este o unealta simpla si usor de folosit, iar pentru a consulta intreaga gama de piese de care ai putea avea nevoie, poti sa dai un click aici.

Dupa ce terenul a fost bine curatat, se trece la efectuarea araturii, care se efectueaza cu ajutorul unui plug atasat de tractor. Adancimea brazdelor poate fi reglata in functie de tipul culturii care urmeaza sa fie infiintata, iar aceasta lucrare se face atunci cand solul are un grad optim de umiditate.

Semanatul

Dupa ce terenul a fost astfel pregatit, urmeaza semanatul, etapa in care semintele se imprastie pe camp. Este foarte important ca aceasta lucrare sa se desfasoare in perioada optima, specifica fiecarui tip de plante care sunt cultivate. Aceasta operatiune ar fi foarte greu de realizat fara ajutorul unui alt utilaj, denumit semanatoare. La fel ca si plugul, aceasta se ataseaza de un tractor, fiind dotata cu compartimente speciale in care se toarna semintele. Utilajele mai performante pot efectua mai multe operatiuni in timpul semanatului, maruntind bulgarii de pamant, indreptand brazdele si acoperind cu pamant semintele.

Este importanta si calitatea semintelor folosite in aceasta etapa, fiind recomandate cele tratate, pentru ca plantele rasarite din ele sa fie mai rezistente la boli si daunatori.

Fertilizarea

Prin intermediul radacinilor, plantele isi extrag din sol nutientii necesari pentru a se dezvolta. De aceea, este important ca solul sa fie bogat in substante si minerale necesare plantelor, insa resursele sunt limitate, iar la un moment dat devin insuficiente. Pentru a completa rezervele de nutienti din sol, este necesara fertilizarea culturilor, operatiune care consta in administrarea de ingrasaminte. Acestea se impart in doua mari categorii, respectiv ingrasamintele naturale si cele chimice, fiecare avand un aport important in dezvoltarea culturilor. In functie de calitatea solului, fertilizarea se poate face si inainte de semanat dar si pe parcursul perioadei de vegetatie, avand grija la cantitatea de ingrasamant administrata.

Tratamentele fitosanitare

Culturile agricole sunt expuse atacului daunatorilor dar si al anumitor agenti patogeni care pot provoca boli ale plantelor. Folosirea semintelor tratate este o prima masura pentru prevenirea unor astfel de atacuri, insa mai este nevoie si de aplicarea unor tratamente pe parcursul perioadei de vegetatie. Acestea se fac atat in scop preventiv, cat si combativ, atunci cand au aparut primele semne ale atacurilor daunatorilor sau semne ale unor boli. Tratamentele se aplica prin stropirea culturilor cu diferite substante, care pot salva o cultura de la distrugerea completa.

Totodata, trebuie combatute si buruienile, care se dezvolta si se inmultesc mult mai rapid decat plantele de cultura. Altfel, daca nu sunt eliminate la timp, buruienile se pot intinde pe intreaga suprafata cultivata. Pentru combaterea acestora se aplica tratamente de erbicidare cu substante care ataca buruienile, fara a afecta plantele de cultura.