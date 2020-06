Potrivit ultimelor informatii care circula in mediul online, lansarea iPhone 12 ar putea fi amanata pana octombrie, acest lucru se datoreaza influentei pe care a avut-o noul coronavirus la nivel mondial.

Chiar daca acum ne gandim la faptul ca putem iesi afara si ca lucrurile au mai fost puse la punct, urmarile virusului care a devastat toata lumea inca se simt, si credem noi, este doar inceputul. Potrivit informatiilor de pe idevice.ro, lansarea telefonului iPhone 12 ar putea fi lansata pana in luna octombrie, acest lucru din cauza ca foarte multe spatii de lucru au fost inchise, de asemenea stim ca telefonele lansate de catre Apple vor fi fabricate in China, acolo unde foarte multi oameni au intrat in carantina inca dinaintea noastra.

Potrivit site-ului citat, vom avea mai multe modele de iPhone 12, cel mai ieftin trebuia sa fie lansat inaintea celor iconice, insa este o sansa foarte mare sa le vedem pe toate lansate in luna octombrie.