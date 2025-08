Lansările de jocuri din august 2025: remake-uri mari și câteva surprize

August 2025 nu aduce neapărat o avalanșă de lansări, dar ce apare merită urmărit. De la remake-uri atent lucrate până la titluri complet noi cu potențial, finalul verii arată bine pentru fanii de jocuri pe PC și console. Iată ce ne așteaptă:

The House of the Dead 2: Remake – 7 august

Un clasic arcade revine în forță. MegaPixel Studio (aceiași din spatele remake-ului pentru primul joc) reîmprospătează The House of the Dead 2, păstrând esența: acțiune pe șine, zombi, și un vibe old-school. Sunt mai multe moduri de joc (Classic, Boss, Training), finaluri alternative și un soundtrack cu opțiune de muzică clasică. E disponibil cam peste tot – PC, console actuale și chiar Switch.

Mafia: The Old Country – 8 august

Un prequel care duce seria Mafia pe tărâm italian, în San Celeste, Sicilia anilor 1900. Protagonistul, Enzo Favara, încearcă să scape de sărăcie prin lumea mafiei locale. Jocul e linear, cinematic și pare să pună accent pe atmosferă, autenticitate și poveste. Nu e clar cât de multă libertate de explorare va oferi, dar stilul e clar: film noir cu gloanțe, cai și mașini de epocă.

Echoes of the End – 12 august

Un joc islandez cu ambiții mari. Myrkur Games propune o aventură fantasy cu lupte, magie și puzzle-uri, într-o lume inspirată de peisajele nordice. Protagonista, Rin, are puterea de a manipula materia și pornește într-o misiune personală. Nu pare genul de joc pentru cei care caută acțiune pură non-stop – aici se mizează pe atmosferă și narativ.

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition – 14 august

Un clasic RTS revine complet remasterizat. Include jocul de bază și toate expansion-urile (Winter Assault, Dark Crusade, Soulstorm), cu 9 facțiuni, peste 200 de hărți și suport complet pentru 64-bit, modding, 4K și UI actualizat. Pentru veterani e o reîntoarcere acasă, pentru noii veniți – o ocazie bună de a descoperi universul Warhammer.

Morbid Metal (early access) – 20 august

Un hack’n’slash futurist cu patru personaje jucabile, fiecare cu stilul propriu de luptă. Jocul e un roguelike cu niveluri semi-randate și lupte stilizate. Dezvoltat de un mic studio (Screen Juice), dar publicat de Ubisoft. Premisa e interesantă: un AI luptă cu roboți într-o lume post-apocaliptică. Early access înseamnă că unele lucruri s-ar putea schimba pe parcurs.

Gears of War: Reloaded – 26 august

Remake al legendarului shooter din 2006. 4K, HDR, 60 FPS în campanie, 120 FPS în multiplayer, fără timpi de încărcare. Toate DLC-urile sunt incluse, iar experiența e ajustată atât pentru veterani, cât și pentru cei care pun prima dată mâna pe un Lancer. Co-op în doi, multiplayer până la 8 jucători și suport pentru cross-play/progress. Clasic, dar actualizat.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 28 august

Unul dintre cele mai așteptate remake-uri ale anului. Snake Eater revine cu grafica pe Unreal Engine 5 și toate mecanicile de stealth rafinate pentru 2025. Povestea rămâne neschimbată – un amestec de spionaj, trădări și drama Războiului Rece – dar gameplay-ul aduce opțiuni moderne (vizualizare over-the-shoulder, cățărare, cărți de camuflaj dinamice). Important de menționat: Kojima nu e implicat.

Arknights: Endfield – 30 august

Un spin-off ambițios din universul Arknights, care combină explorarea open world, luptele în echipă și managementul de bază. Vine cu suport complet cross-platform (inclusiv pe mobile), ceea ce-l face ușor de urmărit indiferent de dispozitiv. Tonul general e de SF cu accente post-apocaliptice, iar gameplay-ul pare variat, dar încă nu e clar cât de adânc merge partea de strategie.

În concluzie, august e mai degrabă despre reveniri și reimaginări decât despre revoluții. Dar între Snake Eater, Dawn of War și Mafia, sunt șanse mari să găsești ceva care să-ți prindă bine într-o seară toridă.