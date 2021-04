Cel mai bun laptop – recomandari laptopuri bune in 2021

În 2021, cumpărarea unui laptop cu siguranță nu este ușoară. Comparativ cu câțiva ani în urmă, în zilele noastre există mai multe opțiuni și, deși acest lucru este un beneficiu pentru noi, prea multe produse pot crea confuzie mai ales când nu știm ce trebuie sa aiba un laptop bun. Astfel, trebuie să înțelegem ca înainte de a face o achiziție este necesar să știm cum să alegem cel mai bun laptop.

În prezent, puteți fi siguri că cele mai bune laptopuri din 2021 sunt toate caracterizate de o calitate medie foarte ridicată, la un preț din ce în ce mai competitiv și cu o configurație hardware mult mai optimizată în comparație cu acum câteva generații.

Înainte de a trece la detalii, trebuie să înțelegem următoarele aspecte:

Probabil că de ceva timp simțiți nevoie și vă puneți mereu întrebarea Ce laptop sa cumpar ? Nu vă faceți griji, în acest articol vom prezenta multe laptopuri care au un raport calitate-pret surprinzător de bun.

Dacă doriți să faceți cea mai bună achiziție, va trebui să evaluați o serie de criterii pe care îi vom discuta la sfârșitul acestui ghid.

Acest articol este o selectie atentă a celor mai bune laptopuri din 2021 ca raport calitate-preț. Pentru a vă ajuta să faceți alegerea potrivită, am împărțit laptopurile pe bugete, astfel încât să puteți avea așteptări reale de performanță în funcție de suma cheltuită.

Întrucât selectarea produselor din acest articol este rezultatul muncii editoriale a întregii echipe Geeki, veți găsi doar laptopuri recent lansate, care au o performanță bună, autonomie fiabilă și o ergonomie aflată la standarde ridicate. Așadar, iată care sunt cele mai bune laptopuri 2021.

Cele mai bune laptopuri sub 1500 lei

Dacă sunteți în căutarea celui mai bun laptop până în 1500 de lei, trebuie să aveți în vedere că în această gamă de prețuri găsiți produse a căror performanța permite doar navigarea pe web și rularea programelor din suita Microsoft Office. Pentru a face alte sarcini va trebui să creșteți puțin bugetul. Desigur, puteti viziona filme/seriale pe Netflix fără griji, chiar și Youtube, dar calitatea ecranului și a difuzoarelor este doar una medie. În orice caz, dacă sunteți limitați de buget și nu plănuiți să rulați programe care necesită o putere mare de procesare, laptopurile de mai jos sunt cele mai potrivite.

Acer Aspire 3 Intel

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad Duet Chromebook

Acer Aspire 3

Laptop Acer Aspire 3 Intel Pentium Silver N5030 pana la 3.70 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon™ 625 2GB Vezi oferta Emag

Acer Aspire 3 este echipat cu un procesor Procesor AMD Ryzen™ 5 3500U (care permite gestionarea tuturor aplicațiilor fără întârzieri semnificative) și cu memorie RAM de 4 GB (care chiar dacă este puțină, poate face față cu succes sarcinilor simple). Din punct de vedere al ecranului, acesta are o dimensiune de 15,6 inch și o rezoluție HD. Ca și stocare, Acer Aspire 3 oferă 1TB de memorie și mai multe porturi USB. Tastatura nu este rea, însă touchpad-ul este mic și nu foarte precis.

Lenovo Ideapad S145

Lenovo Ideapad S145 AMD A4-9125, 15.6″ HD, 4GB, 128GB SSD, AMD Radeon™ R3 Graphics Vezi oferta Emag

Marele avantaj pe care-l oferă Lenovo Ideapad S145 este SSD-ul de 128GB, ceea ce înseamnă că Windows 10 poate fi instalat, în ciuda procesorului Intel N5000 și a celor 4GB de RAM. Ecranul are doar HD, diagonala în schimb este de 14″ ceea ce il face potrivit pentru mobilitate având în vedere greutatea de 1.4 kg.

Laptop 2 in 1 Lenovo Chromebook Duet

Laptop 2 in 1 Lenovo Chromebook Duet 10.1″, Full HD, 64GB eMMC, 4GB RAM, Camera 8MP, Chrome OS Vezi oferta Emag

Acest notebook nu are specificatii tehnice chiar de invidiat, fiindcă vinde numai cu 64GB spatiu de stocare internă, 4GB memorie RAM si un procesor MediaTek. Cu toate acestea, este un dispozitiv foarte bun din punct de vedere al portabilității, întrucât are dimensiunile potrivite pentru a putea fi luat oriunde și oricând. Din punct de vedere software, ChromeOS nu are nevoie de specificații impresionante pentru a funcționa. De aceea, Lenovo Ideapad Duet Chromebook este foarte bun pentru conținut media și sarcini de bază cum ar fi browsing-ul și orice tip de activitate zilnică care nu are nevoie de performanțe exuberante.

Cele mai bune laptopuri sub 2500 lei

În intervalul de preț între 1500-2500 de lei, laptopurile încep să fie deja mai interesante. Procesoarele sunt încă limitate ca și putere, de aceea nu credem că veți putea rula liniștit programe precum Adobe Premiere și Photoshop, fără a avea parte de latențe sau blocări evidente, dar dacă sunt utilizate corect, ele pot să îndeplinească o varietate foarte mare de necesități. În această gamă de prețuri echipamentul tehnic se îmbunătățește semnificativ. Putem găsi multe laptopuri cu SSD-uri capabile și memorie RAM mai mare. Compromisurile rămân în continuare prezente, designul nu este foarte atractiv, ecranele nu sunt de cea mai înaltă calitate și există întotdeauna o limită de performanță impusă de procesoarele entry level, dar rămân în continuare laptopuri excelente ca și raport calitate-preț.

HP 15s

Acer Aspire 3 AMD

Microsoft Surface Go 2

Lenovo Thinkbook 15 G2

HP 15s

HP 15s AMD Ryzen™ 7 4700U pana la 4.20 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 256GB SSD Vezi oferta Emag

HP 15s vine cu senzor de amprentă pentru Windows Hello, ecranul are rame subțiri, nu este un OLED, ci un IPS de 15″ cu rezoluție FullHD. Procesorul e un AMD Ryzen 3, placa grafică Radeon Vega, 8 GB RAM, SSD de 256 GB. Pentru gama de preț în care se încadrează este un laptop capabil dar nu deosebit de modern ca și aspect.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 Intel Core i5-1035G1 pana la 3.60 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 256GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX330 2GB Vezi oferta Emag

Acer Aspire 3 vine cu un procesor Intel Core i3 de generația a 10-a și 512 GB de SSD fiind o opțiune foarte bună în gama aceasta de preț. Ca și memorie RAM este ok deoarece vine cu 8 GB DDR4 din care 4 sunt integrați și 4 înlocuibili. Din acest punct de vedere, Windows 10 nu va sacada și va funcționa destul de bine. Printre notele de merit se numără ecranul de 15,6″ cu o rezoluție FullHD, o rezoluție care în 2021 ar trebui să fie baza minimă pentru a viziona filme pe Netflix sau Youtube la o calitate acceptabilă. Din păcate nu este deosebit de luminos, dar dacă intenționați să petreceți mult timp pe PC, există funcția BlueLightShield pentru a vă proteja ochii de lumina albastră.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 10.5 inch Multi-touch, Intel Pentium Gold Processor 4425Y, 4GB RAM, 64GB flash, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 10 Home S Vezi oferta PCGarage

Microsoft Surface Go 2 este un dispozitiv 2-în-1 cu un ecran PixelSense de 10,5″ și rezoluție de 1920×1280 pixeli la un raport de aspect de 3:2. Procesorul Intel Pentium Gold nu este cel mai de dorit, la fel ca și memoria RAM de 4 GB (există și o versiune cu 8 GB), dar datorită optimizărilor Microsoft, surface go 2 își menține performanța constantă. Ddacă sunteți în căutarea unui produs pe care să-l luați la drum întotdeauna fără prea multe gânduri, acest laptop este foarte potrivit. Surface Go 2 trebuie luat în considerare mai ales de studenții care caută un dispozitiv fiabil pentru studiu.

Lenovo Thinkbook 15 G2

Lenovo Thinkbook 15 G2 AMD Ryzen 3 4300U pana la 3.70 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon Grahics Vezi oferta Emag

Lenovo Thinkbook 15 G2 este cu adevărat un laptop fiabil și bine poziționat pe piață. Nu e ușor de găsit dar dacă poți pune mâna pe el, ai face o alegere bună. Ca și design arată foarte bine, confidențialitate este garantată de camera web retractabilă și de cipului TPM unde informațiile sunt criptate. Alte detalii tehnice pe care trebuie să le mai știi sunt următoarele: procesor AMD Ryzen 3 4300U, 8 GB RAM, SSD de 128 GB, afișaj antireflex FullHD de 15,6″. Acest laptop este pur și simplu cea mai bună alegere pe care o poți face în cazul în care te încadrezi în limita de 2500 lei.

Cele mai bune laptopuri sub 3500 lei

Cele mai bune laptopuri din 2021 din această gamă de preț sunt cu siguranță mult mai performante decât cele din segmentul anterior de preț. Dacă ai un buget limitat până în 3500 lei, dispozitivele pentru acest preț au o mai bună proiectare, o construcșie mai soludă și o gestionare a temperaturii mai eficientă, deoarece de la 2500 lei în sus producătorii pun procesoare mai performante. De altfel, nu există compromisuri majore în acest interval de preț. De acum puteți aveți pretenții și să vă utilizați gusturile personale pentru a alege cel mai bun laptop pentru nevoile dvs.

MSI Modern 14

Huawei Matebook 13 2020

Acer Aspire 5 AMD

ASUS Vivobook 14

MSI Modern 14

MSI Modern 14 FHD, Procesor Intel® Core™ i3-10110U (4M Cache, up to 4.10 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD Vezi oferta PCGarage

Atenția la detalii a acestui MSI Modern 14 este aproape fără cusur. Cu procesorul Intel Core i5 de generația a 10-a, cu 8 GB RAM și un SSD NVMe de 512 GB laptopul este foarte rapid. Gestionarea termică se află la un nivel superior, performanță e de invidiat, tastatura este fiabilă, are un touchpad peste medie, iar ecranul de14″ este FullHD. Toate sunt incluse într-un singur kg, cu un design care se remarcă prin eleganța sa. MSI Modern 14 știe să satisfacă dorințele tuturor.

Huawei Matebook 13 2020

Huawei Matebook 13 2020 diferă nu numai în diagonala ecranului care este puțin mai mică, ci și prin formatul său de 3:2 ce asigură o eficiență în productivitate mult mai mare. Designul este același ca al versiunii high-end X Pro, dar fără o cameră pop-up în tastatură, întrucât ea este poziționată standard în prtea de sus a ecranului.

Procesorul este Ryzen 5 3500U, placa video Radeon Vega 8, SSD de 256 GB și memoria RAM are 8 GB. Chiar și pe această versiune mai compactă, proprietarii unui smartphone Huawei pot folosi funcțiile Huawei Share pentru a-și partaja ecranul smartphone-ului, fișierele și notificările. Matebook 13 2020 se diferențiază de alte laptopuri prin construcția sa de calitate, ecranul dar și portabilitatea pe care o oferă.

Acer Aspire 5 AMD

Acer Aspire 5 AMD Ryzen™ 5 4500U pana la 4.00 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 512 GB SSD, AMD Integrated Graphics Vezi oferta Emag

Acer Aspire 5 are ca și specificații tehnice noul procesor AMD Ryzen 5 4500U, placa grafică Radeon, 8 GB RAM DDR4 și o memorie de stocare SSD PCIe NVMe de 512 GB. Acer se pricepe la managementul temperaturii și poate opera sub un stres considerabil astfel încât nu își limitează performanțele. A nu se subestima, de asemenea, că are un port Ethernet (ceea ce în prezent vedem foarte rar pe un laptop). Construcția este bună, tastatura precisă și touchpad-ul suficient de receptiv chiar dacă nu e mare. Gama de preț în care se află face diferența, întrucât Acer Aspire 5 este ispititor, dar și unul dintre cele mai bine vandute laptop-uri Acer.

ASUS Vivobook 14

ASUS Vivobook 14 Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U (8M Cache, up to 4.0 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD Vezi oferta PCGarage

Asus Vivobook 14 vine de această dată cu noi specificatii tehnice, și anume cu procesorul Ryzen 5 4500U, 8 GB memorie RAM DDR4 si un modul SSD PCIe NVMe de 512 GB. Vivobook 14 este capabil sa functioneze în orice condiții întrucât nu-și limitează performantele atunci când se încălzește. Afișajul este FullHD de 14″ antireflex. Aspectul este elegant, construcția foarte bine pusă la punct, însă tastatura putea fi mai bună, întrucât este nevoie de puțin timp să te acomodezi cu ea.

Cele mai bune laptopuri sub 4500 lei

Între 3500 și 4500 de lei laptopurile sunt excelente. Însă, vă sugerăm ca în această gamă de preț să acordați o atenție deosebită. Laptopurile selectate mai jos oferă performanțe excelente, dar atunci când începeți să evaluați cifrele, veți vedea că pentru puțin mai mult de 4500 de lei puteți avea un produs considerabil mai bun, pe care îl poți găsi sub acest clasament. Dacă doriți cu adevărat să rămâneți în intervalul de 3500 și 4500, aruncați atunci un ochi pe următoarele laptopuri sugerate de noi.

MSI Modern 15

Gaming HP Pavilion 16

Dell G5 15

Huawei Matebook 14 AMD

MSI Modern 15

MSI Modern 15 Intel Core I5-10210U pana la 4.20 GHz, 15.6″, Full HD, 8GB, 512GB, Nvidia MX350 2GB Vezi oferta Emag Vezi oferta PCGarage

Atenția la detalii la acest model este aproape fără cusur. Vă dau un sfat, dacă aveți cunoștințe în tehnologie și nu dispuneți de prea mulți bani alegeți varianta fără sistem de operare, în caz contrar este recomandată versiunea cu Windows 10 Home. Ca și specificații tehnice, laptopul vine cu un procesor Intel Core i5 de generația a 11-a, cu 8 GB RAM și un SSD NVMe de 512 GB foarte rapid. Gestionarea termică este și ea de nivel superior, performanța de invidiat, tastatura fiabilă, touchpadul peste medie, iar ecranul este FHD de 15,6″.

Gaming HP Pavilion 16

HP Pavilion 16 Intel® Core™ i5-10300H pana la 4.50 GHz, 16.1″, Full HD, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB Vezi oferta Emag Vezi oferta PCGarage

Dacă sunteți în căutarea unei performanțe maxime în această gamă de preț și nu vă temeți de dimensiunea și designul agresiv al laptopurilor pentru jocuri, acest Gaming HP Pavilion 16 este perfect. În comparație cu generația anterioară, designul a fost îmbunătățit iar acum este mai “elegant”.

Specificațiile sunt cele care afectează un gamer real și nu numai, acest laptop are un procesor Intel Core i5 10gen cu placă grafică dedicată GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4 GB. Evident, performanța este de cel mai înalt nivel și veți putea juca cele mai exigente titluri fără teama de a avea parte de FPS drops, dar renunțați la durata de viață a bateriei care este slabă. Difuzoarele de la Bang&Olufsen se descurcă foarte bine în redarea sunetului, mai putin bine luminozitatea display-ului. Pentru mai puțin de 1000 de euro, Gaming HP Pavilion 16 este o alegere excelentă pentru veteranii de jocuri.

Dell G5 15

Dell G5 15 este o mașinărie fantastică ce vine cu un procesor Intel Core i5-10300H,16 GB RAM, SSD de 512 GB și o placă grafică GeForce GTX 1650Ti. Nu doar că arată bine pe hârtie dar experiența pe care o oferă este captivantă mai ales datorită ecranului de 15,6″ cu rezoluție FullHD și cu refresh rate de 120 Hz. Toată această putere este menținută la temperaturi joase prin sistemul de răcire Dell, care va permite acestui G5 15 să își dezlănțuie toată puterea. Designul nu este cel mai bun, dar se află peste medie.

Huawei Matebook 14 AMD

Huawei Matebook 14 Procesor AMD Ryzen™ 5 4600H (8M Cache, up to 4.0 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Radeon, Win 10 Home Vezi oferta Emag Vezi oferta PCGarage

Huawei Matebook 14 AMD este un notebook fantastic ce vine echipat cu procesorul Ryzen 7 4800H de 45W cu 8 nuclee și 16 fire. Acest procesor face din Matebook 14 AMD cel mai puternic laptop fiabil de la Huawei pentru un preț foarte atractiv (există, de asemenea, în versiune mai ieftină cu Ryzen 5). Dar performanța de top nu este doar singura parte bună a acestui notebook.

Camera este una de tip pop-up în tastatură, ecranul are 14″ și e FullHD IPS fără margini. Punctele forte sunt tastatura precisă, rapidă și plăcută, trackpadul îmbunătățit care vine integrat cu Huawei Share și un sistem de răcire care poate menține toată puterea la o temperatură constantă. Dacă dispui de un buget mai mare, poți merge pe versiunea cu Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM și 512 GB SSD, iar în caz contrat pe cea cu Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM și 512 GB SSD. Indiferent de model, acesta este un laptop foarte bun.

Cele mai performante laptopuri în 2021

Laptopurile pe care le vom prezenta mai jos sunt cele mai performante la ora actuală și au un preț care pornește de la cel puțin 4500 lei. Selecția acestora a fost foarte dificilă deoarece pe piață există și laptopuri care costă mult dar care nu au cele mai noi specificații iar din acest punct de vedere nu le-am inclus deoarece nu sunt relevante. Indiferent de ceea ce veți alege, este suficient să țineți cont de gusturile dvs., întrucât toate dispozitivele de mai jos sunt bune și vă asigură toată performanța de care aveți nevoie. La urma urmei, plătiți pentru un produs care vă va fi alături pentru o lungă perioadă de timp. De aceea vă sfătuim să consultați și sfaturile de mai jos dacă nu sunteți în totalitate siguri pe ceea ce ar trebui să alegeți.

Apple Macbook Air M1

Dell XPS 13

Acer Predator Helios 300

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Strix G15

Dell Alienware M17 R4

Apple Macbook Air M1

Apple Macbook Air M1 Retina True Tone, Apple M1 chip (8-core CPU), 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU Vezi oferta Emag Vezi oferta PCGarage

MacBook Air M1 este cel mai căutat laptop la ora actuală. Acesta se bucură de un succes incredibil datorită noului procesor brevetat Apple Silicon M1 care reușește să ofere performanțe extraordinare și, în același timp, să consume foarte puțină energie, întrucât durata de viață a bateriei este absolut incredibilă. Toate aceste avantaje sunt oferite fără a scoate niciun fel de sunet, este un laptop fără ventilator, care nu se supraîncălzește niciodată. Chiar și dacă îl cumperi orbește, combinația între Big Sur și procesorul M1 îți oferă un fel de experiență pe care nu ai mai avut-o niciodată pe un MacBook Air.

Dell XPS 13

Dell XPS 13 FHD+, Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU), 16GB DDR4X, 1TB SSD, Intel Iris Xe Vezi oferta PCGarage

Legendarul Dell XPS 13, în noua sa versiune, poate fi o alegere foarte bună dacă îți place. Seria XPS a deschis calea pentru notebook-uri fără margini. Astfel, modelul de față este ultra compact datorită ecranului de 13,3″ cu rezoluție FullHD. Procesorul pe care îl are este un Intel Core i7 de generația a 11-a, cu 8 GB RAM și 1TB SSD M.2 NVMe. Acest laptop are toate caracteristicile excelente prezente în seria XPS, cum ar fi touchpad-ul (unul dintre cele mai bune din categoria dispozitivelor cu Windows) sau tastatura (care este o adevărată plăcere). Constructia, atât internă cât și externă, permite ca acest Dell XPS 13 să poată fi stors la maxim fără a pierde din performanță iar managementul căldurii este excelent chiar dacă ventilatorul este uneori puțin gălăgios.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 Intel Core i5-10300H pana la 4.50 GHz, 15.6″, Full HD, 144Hz, 16GB, 256GB SSD, NVIDIA GeForce RTX2060 6GB, Windows 10 Home Vezi oferta Emag

Acer Predator Helios 300 are un design îndoielnic, dar datorită performanței sale, puteți ierta chiar și autonomia slabă. Procesorul Intel Core i5 10300H, memoria RAM de 16 GB, SSD-ul de 256 GB și placa grafică GeForce RTX 3060 sunt foarte bune pe hârtie iar rezultatul lor este îmbunătățit de o experiență captivantă datorită ecranului de 15,6″ cu rezoluție FullHD și rata de reîmprospătare de 240Hz. Toată această putere este menținută la temperatură scăzută datorită tehnologiei Aeroblade 3D, un nou sistem de răcire de la Acer care va permite acestui Predator Helios 300 să nu se încălzească prea mult și să limiteze performanța.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 QHD, Procesor AMD Ryzen™ 9 4900HS (8M Cache, up to 4.40 GHz), 16GB DDR4, 1TB SSD, GeForce RTX 2060 6GB, Win 10 Home Vezi oferta PCGarage

Unul dintre cele mai bune laptopuri de gaming cu procesor Ryzen care se află la un preț corect este Asus ROG Zephyrus G14 2021. Dispozitivul este pur și simplu o mașinărie foarte performantă care are la bord un procesor AMD Ryzen 7 5800HS, 16 GB RAM (până la 32 GB), SSD de 1 TB și o placă grafică GeForce RTX 3060. Ca și la celelalte, laptopuri menționate, specificațiile dau foarte bine pe hărtie dar sunt oferite într-o experiență captivantă datorită ecranului de 14″ cu rezoluție QHD și rate de reîmprospătare de 120 Hz.

Asus ROG Strix G15

Asus ROG Strix G15 Intel® Core™ i7-10870H pana la 5.00 GHz, 15.6″ Full HD, 144Hz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB Vezi oferta Emag

CHiar dacă arată aproape ca un notebook informal, acest Asus ROG Strix G15 nu face economie în a oferi performanță. Ca și specificații tehnice, laptopul vine cu Intel® Core™ i7-10870H și o placă grafică GeForce RTX™ 2060 6GB (16 GB RAM și 512GB SSD NVMe PCIe). Punctul său forte este designul destul de compact, într-un corp atât de mic Asus a reușit să introducă un sistem inteligent de răcire. Dar asta nu e tot, laptopul este și foarte portabil datorită ecranului de 15″ și 300 Hz (FullHD) care este aproape complet fără margini. Performanța și designul compact fac din acest Asus ROG Strix G15 o soluție pe care să o pui în fruntea listei dacă ești în căutarea unui laptop de gaming care să fie și portabil dar și performant.

Dell Alienware M17 R4

Dell Alienware M17 R4 Intel Core i7-10870H pana la 5.00 GHz, 17.3″, Full HD, 144Hz, 32GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX3070 8GB, Windows 10 Pro Vezi oferta Emag

Cu un design agresiv și o construcție din magneziu, Dell Alienware M17 R4 este unic. Este un laptop impresionant pentru jocuri. Acesta vine cu un procesor Intel Core i7 10870H, 32 GB RAM, SSD de 512 GB și placă grafică NVIDIA GeForce RTX3070 8GB. Ecranul este un FullHD antireflex, tastatura este cu iluminare RGB și setul de porturi are tot ce vrei. Ecranul de 17,3″ are o rată de reîmprospătare de 144 Hz.

Întrebări și Răspunsuri

După ați putut vedea în secțiunea anterioară, laptopurile sunt foarte variate și vin cu tot felul de caracteristici diferite. În plus, prețurile variază. Astfel, este foarte ușor să apară îndoieli și să nu știți ce laptop să alegeți. Acestea ies la iveală atunci când nu știți care model se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. În rândurile următoare vom vorbi despre ce trebuie să țineți cont și cum puteți alege cel mai bun laptop.

Câte tipuri de laptopuri există?

Probabil că sunteți deja conștienți de ceea ce este un laptop, motiv pentru care vom vorbi despre diferitele tipuri de laptopuri care există astăzi, pe lângă cele convenționale. Uneori diferențele sunt minime, dar, datorită construcției și performanței lor în domenii specifice, ele variază.

Laptopuri de gaming : După cum sugerează și numele, laptopurile din această categorie sunt potrivite pentru jocuri. Acestea au un procesor puternic și memorie RAM care se situează între 8,16 și 32 GB. Capacitatea de stocare este de obicei mai mare, la fel ca și placa grafică.

: După cum sugerează și numele, laptopurile din această categorie sunt potrivite pentru jocuri. Acestea au un procesor puternic și memorie RAM care se situează între 8,16 și 32 GB. Capacitatea de stocare este de obicei mai mare, la fel ca și placa grafică. Laptopuri convertibile : Diferența stă în ecran deoarece se pot plia într-o tabletă dar au și un grad ridicat de portabilitate.

: Diferența stă în ecran deoarece se pot plia într-o tabletă dar au și un grad ridicat de portabilitate. Chromebook-uri : Acestea au de obicei ca sistem de operare Google Chrome OS în loc de Windows. Ca și dispozitive, sunt destinate navigării web și sarcinilor mici, precum și a stocării fișierelor. Cu toate acestea, hard disk-ul este de obicei de capacitate limitată. Acest lucru va determină să salvați fișierele în Google Drive sau în cloud.

: Acestea au de obicei ca sistem de operare Google Chrome OS în loc de Windows. Ca și dispozitive, sunt destinate navigării web și sarcinilor mici, precum și a stocării fișierelor. Cu toate acestea, hard disk-ul este de obicei de capacitate limitată. Acest lucru va determină să salvați fișierele în Google Drive sau în cloud. Ultrabook-uri : Au o greutate foarte mică, ecranul se situează de obicei între 13 și 14 inch și sunt subțiri. Procesorul poate fi i5 sau i7, dar aproape întotdeauna au o putere de procesare scăzută. Ele se disting prin rapiditate și stocarea de tip SSD, plus o durată lungă de viață a bateriei.

: Au o greutate foarte mică, ecranul se situează de obicei între 13 și 14 inch și sunt subțiri. Procesorul poate fi i5 sau i7, dar aproape întotdeauna au o putere de procesare scăzută. Ele se disting prin rapiditate și stocarea de tip SSD, plus o durată lungă de viață a bateriei. Netbook-uri: Similar cu Chromebook-urile, acestea folosesc Windows. Ca activitate ce puteți să o desfășurați este navigarea pe Internet și utilizarea procesatoarelor de text. În trecut au fost foarte populare, dar în prezent pierd teren.

Care este diferența între laptopurile cu HDD și SSD?

Capacitatea de stocare și viteza de transfer a datelor sunt foarte relevante. Există două tipuri de sisteme de stocare utilizate pe computere: HDD (Hard Disk Disk) și SSD (Solid State Drive). În tabelul următor vom arăta caracteristicile fiecăruia, astfel încât să vă faceți o idee despre ceea ce oferă fiecare dintre ele.

HDD SSD Sunt realizate din diferite piese care se află în mișcare. De aceea se pot defecta mai rapid în timp. Nu au piese în mișcare și sunt mai rezistente la posibile șocuri și pierderi de date. Sunt mai ieftine. Ele sunt mai complexe dar și mai scumpe. Au o capacitate mare de stocare. Capacitate de stocare este mai mică. În ceea ce privește viteza, sunt mult mai slabe decât SSD-urile. Sunt mult mai rapide decât HDD-urile și, prin urmare, viteza oferită este mult mai mare. Sunt zgomotoase Foarte tăcute Sunt voluminoase Sunt de dimensiuni mici. De aceea, acestea sunt adesea folosite pe laptopuri ultra-subțiri.

Ce dimensiune și tip de laptop mi se potrivesc?

Depinde foarte mult de necesitățile pe care le ai, dacă îl vei folosi acasă sau dacă va trebui să îl iei cu tine peste tot. Dar acesta nu este factorul determinant, deoarece activitatea ta cu laptopul va influența, de asemenea, procesul de alegere. Dacă doriți să îl utilizați pentru jocuri sau să-l utilizați programe și instrumente de editare, ar fi bine să alegeți un ecran care nu este prea mic și care are o acuratețe de reproducere a culorilor foarte ridicată.

Dacă sunteți în căutarea unui computer pe care să vă puteți juca tot timpul, în mod ideal ar trebui să vă înclinați spre unul care are o putere grafică mare, adică așa-numitele laptopuri de gaming. Astăzi, laptopurile de gaming funcționează bine indiferent la ce sunt puse să facă, astfel încât cererea a crescut treptat iar raportul între calitate și preț s-au echilibrat din ce în ce mai mult.

Ce specificații sunt esențiale atunci când cumpăr un laptop?

Mai întâi trebuie să știți pentru ce veți folosi noul laptop pentru a ști către care procesoare să aruncați o privire. Procesorul este creierul laptopului și este important să luați o decizie bună. Mai jos am enumerat pentru dvs. cele mai populare procesoare.

Intel Celeron : este modelul cel mai de bază de la Intel. Inutil dacă intenționați să utilizați un laptop cu acest procesor pentru aplicațiile avansate.

: este modelul cel mai de bază de la Intel. Inutil dacă intenționați să utilizați un laptop cu acest procesor pentru aplicațiile avansate. Intel Pentium : sunt ideale dacă aveți un buget limitat și plănuiți doar să lucrați cu suita Office și să vedeți filme pe internet.

: sunt ideale dacă aveți un buget limitat și plănuiți doar să lucrați cu suita Office și să vedeți filme pe internet. Intel Core i3/i5/i7 : sunt cele mai cunoscute și utiliziate tipuri de procesoare. I3 este cel mai modest, în timp ce i5 este sugerat pentru utilizarea cei care au un buget limitat dar vor să se joace. I7 sunt mai avansate și mai puternice. Dacă doriți performanță, vă sugerăm să evitați seria U și Y, deoarece acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic și mai puțin puternice.

: sunt cele mai cunoscute și utiliziate tipuri de procesoare. I3 este cel mai modest, în timp ce i5 este sugerat pentru utilizarea cei care au un buget limitat dar vor să se joace. I7 sunt mai avansate și mai puternice. Dacă doriți performanță, vă sugerăm să evitați seria U și Y, deoarece acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic și mai puțin puternice. Intel Xeon : sunt cele mai puternice și mai avansate. Adesea sunt destinate utilizării profesionale.

: sunt cele mai puternice și mai avansate. Adesea sunt destinate utilizării profesionale. Amd Athlon : Procesorul cel mai de bază de la AMD.

: Procesorul cel mai de bază de la AMD. Seria AMD A și seria E : Performanța sa este potrivită pentru laptopurile care nu utilizează programe sau jocuri de înaltă performanță.

: Performanța sa este potrivită pentru laptopurile care nu utilizează programe sau jocuri de înaltă performanță. AMD FX : au între patru și opt nuclee. În funcție de model, veți putea obține performanțe mai mici sau mai mari.

: au între patru și opt nuclee. În funcție de model, veți putea obține performanțe mai mici sau mai mari. AMD Ryzen : sunt procesoare care se află în concurența directă cu Intel Core i5 și i7.

: sunt procesoare care se află în concurența directă cu Intel Core i5 și i7. AMD Epyc: performanța este excelentă dar și prețul este mai ridicat. Acest tip de procesoare au apărut pentru a concura împotriva Intel Xeon.

Grafică integrată sau dedicată pe laptop?

Am mai zis-o și ne repetăm, totul depinde de modul în care utilizați laptopul. Pentru programele ușoare și navigarea pe Internet, este suficientă o grafică integrată. Cu toate acestea, dacă aveți deja de gând să utilizați programe și jocuri solicitante, este de preferat să alegeți un laptop cu grafică dedicată.

Grafica dedicată vine în ajutor atunci când laptopul necesită asistență suplimentară pentru a ajuta laptopul să funcționeze fără probleme. Astfel, veți putea folosi programe de editare și să vă jucați la un nivel ridicat de performanță. Evident, există plăci grafice cu performanțe diferite. Cele mai populare sunt Nvidia și AMD.

Concluzii

Cel mai bun mod de a alege un laptop care se potrivește nevoilor dumneavoastră și care să vă însoțească ori de câte ori aveți nevoie, este să știți pentru ce doriți să-l folosiți. De-a lungul acestui ghid, v-am prezentat cele mai bune laptopuri iar dacă sunteți nou în acest domeniu, probabil că va-ți dat seama despre ce să țineți cont și care sunt diferențele între laptopuri aflate în diferite game de preț. De asemenea, mai sus am pregătit și o secțiune de întrebări și răspunsuri. Acum credem că poți fi pregătit să decizi care este cel mai bun laptop în 2021.