League of Legends: Riot Games o prezinta pe Lillia

Detalii cu privire la existenta sa au inceput sa apara de saptamana trecuta, insa, acum, lucrurile sunt oficiale : Lillia se va alatura campionilor din cadrul League of Legends. Riot Games ne ofera primele informatii cu privire la Lillia prin intermediul unui teaser si a unui articol publicat pe un site dedicat MOBA.

Lillia se simte inrudita cu visele. In realitate, le iubeste. Le iubeste pentru ceea ce reprezinta ele- o lume plina de oameni care au o magie frumoasa in interior. Insa, din pacate, oamenii au tendinta sa uite de aceasta magie. Si, cand Lillia vede aceste lucruri, vrea sa faca mai mult.

Iata cateva din competentele de care dispune Lillia

Blooming Blows – Lillia poarta in mana o creanga pe care o are din arborele mama si pe care o foloseste pentru a-si lovi inamicii. Aceasta creanga are si rolul de toiag pastor.

Pasiva Lilliei (Dream Laden Bough) este cea care aplica Praf de Vise oricarei tinte lovite de abilitatile sale, ii permite sa isi adoarma inamicii. Praful de Vise provoaca daune in timp.

Swirlseed – Lillia lanseaza seminte, provocand daune magice inamicilor, ii incetineste pentru un anumit timp.

Lilting Lullaby – inamicii afectati de Praful de Vise sunt din ce in ce mai lenti inainte de a adormi pentru o anumita perioada de timp.