Legacies: de ce Klaus Mikaelson nu va aparea niciodata in serial

Dupa o serie de aparitii cameo a mai multor personaje din The Vampire Diaries si The Originals, fanii asteptau cu nerabdare aparitia celebrului Klaus Mikaelson din serialul Legacies. O reintoarcere in forta a celebrului vampir hibrid care se pare ca nu va mai avea loc niciodata.

Freya Mickaelson, Kai Parker, Matt Donovan, cu totii au avut parte de aparitii cameo in serialul Legacies. Aparitii excitante pentru fani care abia asteapta sa isi vada personajele preferate cu orice ocazie. Astfel, se asteptau sa il vada si pe Joseph Morgan reinterpretand personajul lui Klaus Mikaelson insa se pare ca aceasta dorinta a lor nu se va materializa niciodata din pacate. Actorul a luat se pare o decizie si nimic nu pare sa il faca sa se razgandeasca. Intr-un interviu acordat pentru TV Guide actorul explica de ce nu a dorit sa aiba o aparitie cameo. Acesta este de parere ca daca revine sub forma unui flashback sau sub forma unei fantome acest lucru nu are niciun interes. A adaugat ca aceasta aventura este incheiata pentru el, povestea este completa si nu i se pare pertinent sa revina. Disparut la finalul serialului The Original, Klaus Mikaelson nu a incetat sa bantuie spiritele, mai ales cel al fiicei sale Hope, care nu poate sa isi revina dupa moartea sa.