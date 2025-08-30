Lenovo Legion Go 2 vine la IFA 2025: Ryzen Z2 Extreme, OLED 8,8 inci și Radeon 890M

Lenovo pregătește terenul pentru a doua generație de consolă portabilă. Legion Go 2 va fi prezentată oficial pe 5 septembrie, la IFA 2025 Berlin, într-un moment în care segmentul handheld de gaming crește accelerat și atrage tot mai mulți jucători care vor experiențe PC în format mobil.

La interior, Lenovo mizează pe noul Ryzen Z2 Extreme, cu 8 nuclee și 16 unități de calcul RDNA 3.5, alături de grafica Radeon 890M. Saltul de platformă promite eficiență energetică mai bună și un plus de performanță față de Ryzen Z1 Extreme din prima generație, exact acolo unde utilizatorii simțeau nevoia de mai multă stabilitate în framerate și temperaturi mai bine ținute în frâu.

Ce aduce nou Legion Go 2

Ecranul urcă ștacheta pe partea de imagine: panou OLED de 8,8 inci la rezoluție 1600p, o combinație care ar trebui să ofere negru profund și culori consistente pentru titlurile moderne. Configurațiile includ până la 32 GB LPDDR5X, iar stocarea poate fi extinsă până la 2 TB prin SSD, suficient pentru biblioteci mari și jocuri cu dimensiuni tot mai generoase.

Lenovo Legion Go 2

Designul rămâne în mare parte familiar. Controlerele detașabile sunt păstrate și pot fi folosite în mai multe scenarii, de la gaming în mișcare la sesiuni pe birou, ceea ce menține flexibilitatea primei generații. Lenovo spune că a lucrat și la autonomia bateriei și la răcire, două puncte sensibile pe care le adresează cu o baterie mai mare și un sistem de cooling îmbunătățit. Deocamdată nu există informații oficiale despre preț.

Dincolo de cifre, combinația dintre panoul OLED și hardware-ul nou ar trebui să livreze o experiență mai coerentă în jocuri la 1600p, cu posibilitatea de a coborî rezoluția pentru autonomie mai bună atunci când e nevoie. Controlerele detașabile rămân un atu pentru cei care trec des între modul portabil și cel de „mini PC” pe birou, fără adaptări complicate.

Cum se poziționează față de rivali

Legion Go 2 intră direct în ring cu MSI Claw A8 și ASUS ROG Ally. În acest context, upgrade-urile de CPU și GPU, plus optimizările de autonomie și temperaturi, pot face diferența în sesiunile lungi de joc. Pentru publicul din România, verdictul va depinde de pachetul final: performanță stabilă, răcire silențioasă și o politică de preț corectă la lansare. Dacă Lenovo reușește să livreze aceste elemente într-un produs matur, poate deveni o opțiune de top în zona handheld-urilor x86.

Până la prezentarea oficială de la IFA 2025, rămân necunoscute detalii cheie precum prețul. Cert este că Lenovo nu schimbă rețeta care a prins la primul model, ci o rafinează acolo unde conta cel mai mult și încearcă să răspundă așteptărilor unui segment tot mai exigent. Toate specificațiile finale și disponibilitatea vor fi clarificate la lansare.