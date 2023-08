Lenovo Legion Go: Competitorul Steam Deck se dezvăluie în imagini scăpate pe internet

Steam Deck ar putea avea un nou rival pe piață. Recent, s-a raportat că Lenovo lucrează la un PC portabil de gaming care rulează Windows, numit Legion Go. Miercuri, Windows Report a publicat ceea ce par a fi primele imagini ale acestui dispozitiv așteptat.

Din imagini, se poate observa că abordarea Lenovo pentru un PC portabil de gaming seamănă mult cu dispozitive precum Steam Deck și Asus ROG Ally. Cu toate acestea, are și multe în comun cu Nintendo Switch. Conform Windows Report, Legion Go are un ecran de opt inch, iar imaginile arată două controllere asemănătoare cu Joy-Con de la Nintendo, care pot fi detașate. Mai mult, dispozitivul pare să aibă și un suport larg, asemănător cu cel OLED de la Switch, perfect pentru gaming pe masă.

Lenovo Legion Go

Controlerele Legion Go par a fi o combinație între Joy-Cons detașabile și mânerele conturate ale Steam Deck. Se pare că există un touch pad pe controllerul din dreapta, în timp ce partea din spate a acestui controller are, de asemenea, o roată. Și, având în vedere că controlerele pot fi detașate, se speculează că ecranul ar putea fi un touchscreen.

Un alt aspect important de menționat este că Lenovo nu pare să evite grosimea pentru Legion Go. Spre deosebire de Asus, care a optat pentru un design mai subțire cu ROG Ally, rezultând o durată de viață a bateriei medie, se pare că Lenovo mizează pe baterii mai robuste pentru Legion Go. Windows Report menționează că dispozitivul va rula Windows 11, ceea ce înseamnă că ar trebui să poată rula orice jocuri Windows care sunt compatibile cu specificațiile sale. Se raportează că va folosi procesoarele AMD Phoenix, similare cu cele găsite în ROG Ally și în alte dispozitive Windows recente și viitoare.

Lenovo nu a oferit încă un comentariu oficial, dar a experimentat în trecut cu dispozitive portabile de gaming, prezentând conceptul „LaVie Mini” în parteneriat cu NEC la CES 2021 și dezvoltând un dispozitiv Android neeliberat numit Legion Play. Dacă informațiile sunt reale, Legion Go pare a fi un efort mult mai serios din partea Lenovo, și mulți sunt nerăbdători să vadă cum se compară cu Steam Deck.