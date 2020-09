Cu un ecran OLED de 11,5 inchi si conceperea sa, Lenovo Tab P11 Pro este o propunere extrem de completa pe piata tabletelor Android pentru a face concurenta serioasa vedetei sectorului, iPad Pro.

Lenovo si-a anuntat ieri tableta Lenovo Tab P11 Pro, in cadrul unei conferinte online. Tableta beneficiaza de un ecran OLED de 11,5 inchi, conceput cu grija si deosebit de fin. O alternativa interesanta daca esti in cautarea unui aparat polivalent care are un ecran similar cu cel al unui laptop atat in privinta marimii cat si a rezolutiei, insa cu o portabilitate specifica unei tablete. Cu o grosime de doar 5,8 milimetri, Tab 11 Pro cantareste doar o jumtate de kilogram. Aceasta tableta are un total de patru difuzoare, compatibile Dolby Atmos pentru un sunet de exceptie. Exista in egala masura un cititor de amprente digitale integrat cu grija in partea laterala, un stylus care se ataseaza datorita unui sitem magnetic, un touch pad, doua camere foto in fata si doua in spate. Este echipat cu Snapdragon 730 G, asociat la 4 sau 6 GB RAM si la 64 sau 128 stocare interna. Tableta Lenovo Tab P11 Pro va fi disponibila la pretul de 679,90 euro la sfarsitul anului.