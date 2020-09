Subiectul mai multor scurgeri de informatii luna aceasta, LG Wing tocmai a fost oficializat de catre LG. Un smartphone mai straniu decat cele cu care suntem deja obisnuiti, ascunde un ecran secundar sub ecranul principal care se dezvaluie datorita unei carcase articulate. Dotat cu o platforma compatibila cu 5G, va fi lansat in Coreea de Sud, in Statele Unite ale Americii si in Europa.

In luna mai, o scurgere de informatii cel putin ciudata prezenta LG Wing, un smartphone cu un design extrem de diferit fata de cele obisnuite. Primele imagini aparute cu telefonul arata un ecran principal intors pe orizontala si un ecran secundar plasat deasupra. Si al doilea se dezvaluie datorita unui mecanism extrem de inovant, pivotant. Fiecare ecran prezinta functii diferite, in functie de context.

Doua ecrane OLED si o baterie de 4000 mAh

Ecranul principal al telefonului LG Wing masoara 6,8 inchi, o dimensiune destul de mare. Rezolutia este Full HD+. Tehnologia este P-OLED. Ecranul secundar este aproape patrat, masoara 3,9 inchi si este tot Full HD si tehnologia de afisare este G-OLED.

Procesorul este Snapdragon 765G alaturi de 8GB RAM si 128 sau 256 GB stocare interna. Camera foto este tripla, 64+13+13 mpx.