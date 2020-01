Cu mai puțin de o lună înainte de marele eveniment de la Samsung din 11 februarie, unde vom vedea următoarea serie emblematică, zvonurile încep să formeze o imagine mai solidă. Este mai mult sau mai puțin sigur că primim un Galaxy S20 de 6,2 inci, un S20 + 6,7 inchi și un S20 Ultra de 6,9 inci, iar Samsung se arată gata să inlocuiasca display-urile de 60Hz și să facă saltul la 120Hz.

Cel mai recent tweet de la IceUniverse susține însă că Samsung nu vă va permite să aveți modul 120Hz în timp ce rezoluția de afișare este setată pe QHD +. Singurele opțiuni disponibile ar fi FHD la 60Hz, QHD + la 60Hz și FHD la 120Hz.

It can now be said with certainty that Samsung has cancelled the WQHD 120Hz option of the Galaxy S20 series, leaving only FHD 60Hz, FHD 120Hz, WQHD 60Hz. this means that we can't have the best resolution and the best refresh rate at the same time. What is your opinion on this? pic.twitter.com/GaYJuOubw8

— Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2020