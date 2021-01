La începutul acestei săptămâni am aflat despre prima „încălcare” a Linux-ului pe noile procesoare Apple M1, cu pongoOS în funcțiune și capabile să recunoască porturile USB-C ale dispozitivului. În ultimele ore, de fapt, cercetătorii Corellium, un startup care se ocupă de virtualizarea Linux bazată pe ARM, au declarat că au reușit să pornească cu succes o versiune de Ubuntu prin USB (concepută inițial pentru Raspberry Pi ) pe un Mac Mini cu M1.

We had some spare time today so we ported Linux to the M1. Releasing tomorrow #fridayfun pic.twitter.com/dCrXApyKef

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021