Lipsa semnal pe televizor: Rezolvari si cauze

Lipsa semnal pe televizor – Indiferent ca ai televiziune analogica sau digitala este o eroare pe care o vei vedea destul de des pe ecranul televizorului tau: lipsa semnal. Acest mesaj poate fi rezultatul mai multor probleme care au nevoie de o rezolvare rapida ca sa te poti bucura din nou de serviciile furnizorului de televiziune la care esti abonat.

Cauzele acestei erori pot fi multiple. Putem sa nu avem semnal la televizor din cauza unor cabluri si fire defecte, rupte, cu probleme. In acest caz vom chema o echipa de la furnizorul serviciilor de televiziune pentru verificari si interventii, pentru schimbarea cablurilor si refacerea conexiunii. Alta cauza a lipsei semnalului ar putea fi o mufa care nu mai sta cum trebuie in portul sau din televizor sau din dispozitivul digital. E bine sa te asiguri ca ai un contact perfect si ca e bine fixata in locul ei. Cablurile de semnal si cablurile de la decodoarele digitale trebuie verificate si ele pentru a avea siguranta ca sunt introduse cum trebuie in porturi.

O avarie la instalatiile furnizorului ar putea duce la problema legata de Lipsa semnal televizor. Singura solutie este contactarea firmei de cablu si verificarea semnalului pe zona dvs. Se pot face resetari de parametri si se trimite imediat o echipa pentru verificari la client si la instalatia din locuinta si din afara locuintei.

Lipsa semnalului doar pe anumite canale s-ar putea sa fie rezultatul unor probleme punctuale ale respectivului post tv, caz in care se va discuta cu furnizorul de cablu pentru verificari tehnice si solutii punctuale.

Alte cauze probabile ale erorii Lipsa semnal televizor

Daca avem doar televiziune digitala putem sa verificam usor daca e o problema a decodorului aflat in custodie sau e de la semnalul venit de la firma de cablu. Scoatem cablul de semnal din decodor si il introducem in portul special din televizor. Daca problema persista si avem Lipsa semnal televizor sunam la Relatii Clienti, pentru suport tehnic. Inseamna ca decodorul nu are nimic.

Cand nu avem semnal la televizor s-ar putea sa fie vinovat un splitter defect, el se va verifica doar de catre o echipa de specialisti de la furnizorul de televiziune, dar si echipamentul firmei de cablu, care a cedat dupa o intrerupere de curent electric sau un soc electric. Si aici vom avea nevoie de interventia echipelor de la furnizor.

Daca avem antena de satelit si ne confruntam cu Lipsa semnal televizor s-ar putea a avem un LNB defect, receptorul sa fie defect sau cablul TV sa fie defect. E obligatoriu sa contactam firma de cablu care ne-a montat antena pentru verificari punctuale si modificari de parametri.

Cand avem totusi semnal doar pe anumite programe LNB-ul s-a deplasat si se poate repozitiona prin miscarea antenei.

Lipsa semnalului se poate datora foarte bine si unor schimbari pe care le-am facut in locuinta, unor prelungiri ale cablajului din casa neautorizate. In acest caz chemam echipa firmei de cablu pentru refacerea intregului circuit din locuinta.

Ca o solutie ultima putem sa rescanam toate canalele automat sau manual din meniul televizorului si sa ne asiguram ca sursa este selectata in mod corect in functie de ce fel de televiziune avem, analogica sau digitala.

O eroare de tipul lipsa semnal va disparea in momentul in care instalatiile furnizorului functioneaza corect si toate conexiunile sunt bine realizate. De asemenea, lipsa semnalului va fi o problema de domeniul trecutului daca preferati dispozitivele moderne ale furnizorilor, care permit si control si diagnosticare de la distanta.