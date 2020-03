Lista celor 10 cele mai piratate filme ale săptămânii

Noua pandemie Coronavirus s- a reflectat și în lista tradițională a celor mai piratate filme ale săptămânii, lansată de TorrentFreak . Cu toată lumea în carantină acasă și preocupati de sănătatea lor, producțiile cu teme similare celor pe care le experimentăm în acest moment au fost foarte căutate de utilizatorii de Internet.

Una dintre caracteristicile care se potrivesc acestei situații este Contágio , lansat în 2011, apărut în ediția precedentă, pe poziția a opta, și se află acum pe locul nouă. Împachetat cu vedete precum Bryan Cranston, Marion Cottilard, Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne și Gwyneth Paltrow, filmul arată cum un virus letal se răspândește rapid și face ca societatea să se destrame pe măsură ce cercetătorii încep căutarea unui antidot.

În ceea ce privește știrile, avem patru povești care nu au apărut în lista trecută. Unul dintre ei este The Invisible Man , o nouă versiune a clasicului lansat în 1933 și care o are pe Elisabeta Moss, care ocupă locul doi. De asemenea, debutând, The Hunt , care se află pe poziția a șasea, arată războiul armat între două grupuri total opuse, care împarte tot mai mult un sat mic.

Alte producții care au debutat în top 10 în această săptămână sunt animația Dois Irmăos: Uma Fantastico Jornada , pe locul opt, și drama The Banker , cu Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nia Long și Nicholas Hoult, pe poziția a 10-a.

Este necesar să ne amintim, înainte de a verifica versiunea actualizată a clasamentului celor mai piratate filme ale TorrentFreak , că Geeki.ro nu acceptă descărcarea ilegală a niciunui tip de media, recomandând consumul acestor conținuturi doar prin mijloace legale.

10. The Banker

9. Epidemia: Pericol nevăzut

8. Tot înainte

7. Frozen 2

6. The Hunt

5. Jumanji: Nivelul următor

4. Sonic the Hedgehog

3. 1917

2. Omul invizibil

1. Războiul stelelor – Episodul IX