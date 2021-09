Lista cu iPhone-uri ce accepta actualizarea la iOS 15. Apple a lansat noul său sistem de operare. Oferind un minim de 4 ani de actualizare pentru smartphone-urile sale, Apple a adăugat modele vechi de iPhone la lista dispozitivelor care au primit iOS 15. Avem 23 de modele printre telefoanele compatibile cu iOS 15, inclusiv iPhone 6S, care a fost lansat în 2015.

De la FaceTime la Notificări până la scanarea OCR și noi funcții de confidențialitate; Cu funcțiile iOS 15, utilizatorii iPhone vor fi martori la inovații importante. Prima modificare vizibilă va fi caracteristica de notificare. Rezumatul notificărilor din iOS 15, care apare cu pictograme mai mari, va filtra notificările care cad pe telefonul dvs. în ordinea priorității. În plus, datorită caracteristicii Live Text, devine posibilă utilizarea tehnologiei OCR (Recunoaștere Optică a Caracterelor) .

Lista cu iPhone-uri ce accepta actualizarea iOS 15

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2 016

iPhone SE 2020

Lista telefoanelor care primesc iOS 15 include chiar și modelele iPhone 6S și 6S Plus, care au fost lansate acum 6 ani, după cum puteți vedea. Apple, care nu a lipsit vechile sale telefoane de suport pentru actualizări, nu a renunțat la această strategie în iOS 15. În plus, seria iPhone SE, lansată la un preț accesibil, s-a alăturat modelelor iPhone care acceptă iOS 15. În plus, toate telefoanele lansate cu eticheta „iPhone X” au primit și actualizarea iOS 15.