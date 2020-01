Google a lansat în cele din urmă Android 10. Noua versiune Android oferă o serie de schimbări prietenoase, cum ar fi un sistem întunecat pe întregul sistem, setări de confidențialitate sporite și multe altele.

Dar dacă ne uităm la palmares, brandurile de smartphone-uri nu au livrat niciodată versiunile Android imediat. Puteți să vă amintiți o perioadă în care ați primit o actualizare Android în ziua lansării? Cred că nu (nu toată lumea deține un Google Pixel, corect!)

Daca te ajuta cu ceva, ar trebui sa știi că 28% dintre utilizatorii Android folosesc în continuare Android Oreo și doar 10% și-au actualizat dispozitivele pe Android 9 (Pie).

Nu trebuie sa negam faptul ca actualizarile Android s-a îmbunătățit de-a lungul anilor, chiar și pentru utilizatorii Samsung, dar încă sunt pași pentru copii. Adesea, producătorii de dispozitive sunt de vină, dar acesta este un subiect pentru o altă zi.

În acest articol, o să vedem când veți primi exact Android 10 pe dispozitiv. Vom actualiza continuu acest articol imediat ce vom vedea orice anunțuri oficiale noi.

Iată, așadar, o listă generală a dispozitivelor Android care sunt eligibile sau au primit acest sistem de operare.

Desigur! Linia proprie de dispozitive Google a fost prima care a primit cea mai recentă actualizare Android 9 Pie si asa va fi si acum. Întreaga familie Google Pixel se bucură de plăcintă în timp ce vorbim despre asta.

Android 10 pe dispozitivele Google Pixel

Nu este un lucru rau să vezi prima linie Google Pixel ca primeste si acum actualizari la cel mai nou sistem de operare Android, chiar dacă suportul pentru actualizarea Android ar fi trebuit să se încheie cu mult timp în urmă.

Nokia, deținut de HMD Global, are și dispozitive pregătite pentru actualizarea Android 10. Dispozitivele Nokia folosesc Android One, care este o versiune stoc Android.

Android One primește întotdeauna actualizări în timp util, iar Juho Sarvikas, CEO-ul HMD Global se asigură că urmează aceeași tendință și pentru Android 10.

After being the fastest to upgrade Nokia phones from N to O and O to P, I am super excited to share with you that the Q(ueue) for Nokia phones is moving fast as we get ready to welcome Android 10 on Nokia smartphones – roll out starts in Q4, 2019! #Nokiamobile #android10 pic.twitter.com/qXM4ZXAPBo

— Juho Sarvikas (@sarvikas) August 22, 2019