Lista filme si seriale Netflix in Martie 2020

Netflix in Martie 2020 – Am trecut cu brio si de februarie, Netflix ne-a oferit multe filme si seriale pe gustul tuturor, dar ce urmeaza in continuare? Mai exact, ce urmeaza in Martie 2020, asta este intrebarea tuturor. Mai jos avem o lista oficiala de la Netflix cu ceea ce ne va livra pe Romania.

Netflix pastreaza acelasi tipar, adica pe diferite zile vom avea anumite productii noi, sezoane din seriale, filme si asa mai departe. Lucru acesta este facut pentru a tine vizitatorii cat mai aproape retea si sa isi reinoiasca abonamentele lunar.

Ce veti vedea pe Netflix in Martie 2020?

1 martie:

Alien: Covenant / Alien: Legământul – al doilea film din noua trilogie ce face parte din franciza Alien. Cu Michael Fassbender şi Noomi Rapace.

Sleepy Hollow / Legenda călărețului fără cap – film regizat de Tim Burton, cu Johnny Depp, Christina Ricci şi Miranda Richardson în rolurile principale

The Last Castle – film cu Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo şi Delroy Lindo

The Star / Primul Crăciun – film animat care prezintă povestea naşterii lui Isus Hristos, dintr-o altă perspectivă

Winchester / Casa spiritelor – film de groază supranatural cu Helen Mirren în rolul principal

Gringo – comedie poliţistă cu Charlize Theron în rolul principal

Go! Go! Cory Carson / Tit-Tit! Matei Mașinescu – serial de animaţie, sezonul 2

3 martie:

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis / Taylor Tomlinson: Criza de sfert de viață – spectacol de comedie

4 martie:

România lui Ion B.: O Românie stranie la care privești ca în fața unei comedii mute

Alive – filmul prezintă povestea persoanelor care au supravieţuit în urma accidentului de avion suferit de echipa de rugby a Uruguayului în 1972. John Malkovich este povestitorul, iar Ethan Hawke joacă rolul principal.

Sliver – thriller erotic cu Sharon Stone şi William Baldwin

5 martie:

Mighty Little Bheem: Festival of Colors / Micuţul Bheem: Festivalul culorilor – serial de animaţie pentru copii, care prezintă aventurile micuţului Bheem în timpul unui festival al primăverii

Castlevania – serial de animaţie pentru adulţi, sezonul 3. Belmont şi Sypha se stabilesc într-un sat cu secrete sumbre. Alucard le dă altora sfaturi, iar Isaac pleacă în căutarea lui Hector.

6 martie:

Paradise PD: Partea 2 – serial de animaţie

The Protector / Ultimul protector al oraşului – sezonul 3. În timp ce Istanbulul este cuprins de haos, Hakan trebuie să lupte împotriva unui nemuritor care vrea să distrugă oraşul.

Guilty / Cine e vinovat? – Un student foarte îndrăgit este acuzat de o studentă mai puţin agreată că a violat-o. Punând cap la cap diversele versiuni ale poveştii, prietena lui vrea să afle adevărul.

I am Jonas / Viaţa lui Jonas – Jonas îşi aminteşte de trecutul lui turbulent şi de aventura pe care a avut-o cu impulsivul, dar irezistibilul Nathan.

Twin Murders: The Silence of the White City / Liniştea oraşului alb – Un detectiv trebuie să rezolve mai multe crime care le copiază pe cele pentru care a fost condamnat un criminal în serie ce urmează a fi eliberat.

Ugly Delicious – sezonul 2. David Chang călătoreşte la Mumbai, Sydney şi Istanbul, căutând noi mâncăruri delicioase. Dar cea mai mare aventură a vieţii sale e alta: devine tătic.

Spenser Confidential – film cu Mark Whalberg. Spenser este un fost poliţist condamnat. Când iese din închisoare, face echipă cu luptătorul aspirant Hawk, pentru a demasca o conspiraţie legată de moartea unor poliţişti din Boston.

7 martie:

Batman Begins / Batman – Începuturi – film de acţiune cu supereroi, primul din trilogia „The Dark Knight” a regizorului Christopher Nolan. Cu Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Morgan Freeman.

The Dark Knight / Cavalerul negru – al doilea film din trilogia despre Batman a lui Christopher Nolan. Cu Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman. Heath Ledger a primit un premiu Oscar pentru interpretarea rolului Joker în acest film.

8 martie:

Sitara: Let Girls Dream / Sitara: Lăsaţi fetele să viseze – scurtmetraj de animaţie mut. În Pakistanul anilor 1970, o fată de 14 ani visează să devină pilot, în timp ce tatăl ei vrea să o mărite cu un bărbat mult mai în vârstă.

Champions – sezonul 1. Viaţa lipsită de griji a lui Vince este dată peste cap atunci când fosta lui prietenă din liceu apare la uşa lui cu o surpriză: fiul lor, care între timp are 15 ani.

10 martie:

Marc Maron: End Times Fun / Marc Maron: E sfârşitul lumii, nu? – spectacol de comedie

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal / Carmen Sandiego: A fura sau a nu fura – film de animaţie interactiv, în care telespectatorul controlează acţiunea.

11 martie:

On My Block / În cartier – sezonul 3

The Circle: Brasil / The Circle: Brazilia

Dirty Money / Bani murdari – serial documentar original Netflix, sezonul 2

13 martie:

Women of the Night / Femei în noapte – serial, sezonul 1. Soţia unui angajat al Primăriei din Amsterdam este urmărită de trecutul ei întunecat şi atrasă în lumea sexului şi a drogurilor.

Kingdom / Regatul – serial istoric cu zombi, sezonul 2

The Valhalla Murders / Crimele din Valhalla – serial poliţist, sezonul 1. Un detectiv din Oslo cu un trecut dureros revine în Islanda natală pentru a ajuta o poliţistă impulsivă să prindă un criminal în serie.

Bloodride / Pe căi bizare – serial horror, sezonul 1

100 Humans – serial, sezonul 1. 100 de voluntari participă la experimente care abordează subiecte legate de vârstă, sex, fericire şi alte întrebări privind existenţa umană.

BEASTARS – serial animat, sezonul 1

Crazy Ex-Girlfriend – sezonul 4

Go Karts – film. Un adolescent se mută împreună cu mama lui în alt oraş. Acolo, descoperă cursele cu carturi de mare viteză şi devine ucenicul unui fost pilot cu un trecut enigmatic.

Lost Girls / Fete dispărute – dramă ce are la bază fapte reale. O mamă îşi caută fiica dispărută şi scoate la lumină o serie de crime neelucidate.

Elite / Elita – sezonul 3. O nouă crimă face ca la liceul de elita Las Encinas să aibă loc o nouă anchetă. Elevii privesc spre viitor, dar sunt bântuiţi de faptele din trecut.

Noutăți și-n a doua parte a lunii

15 martie:

Life of the Party – comedie

Leprechaun Returns – comedie horror

Molly’s Game – dramă poliţistă bazată pe fapte reale, cu Jessica Chestain, Idris Elba şi Kevin Costner

16 martie:

The Boss Baby: Back in Business / Bebe şef: Înapoi la treabă – serial de animaţie, sezonul 3

17 martie:

Bert Kreischer: Hey Big Boy – spectacol de comedie

19 martie:

Altered Carbon: Resleeved – serial de animaţie original Netflix, sezonul 1

Feel Good / Vreau să mă simt bine – tragicomedie, sezonul 1

20 martie:

The Letter for the King / Scrisoarea pentru rege – serial fantastic original Netflix, sezonul 1

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story – film documentar despre Formula 1

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker / Madam C.J. Walker: Milionară prin forțele proprii – miniserial originală Netflix, despre viaţa primei femei de origine afroamericană care a ajuns milionară

Ultras – film despre cultura ultraşilor

Maska / Mirajul – comedie romantică. Un tânăr doreşte să ajungă star de cinema, dar o iubire de-o vară îi arată diferenţa fină dintre vis şi iluzie.

The Plattform – film ştiinţifico-fantastic despre urmările foamei. Film controversat, care a făcut ca unii spectatori să părăsească sala de cinema din cauza scenelor dure.

Tiger King / Regele tigrilor – miniserial documentar despre crescătorii de feline de talie mare

Greenhouse Academy – serial cu şi pentru adolescenţi, sezonul 4

Archibald’s Next Big Thing / Aventurile lui Archibald – serial de animaţie, sezonul 2

Dino Girl Gauko / Gauko, fetiţa-dinozaur – serial de animaţie, sezonul 2

Buddi / Amicii – serial educaţional pentru copii

22 martie:

War Dogs – comedie cu Jonah Hill şi Miles Teller, filmată parţial şi în România

I, Tonya – film biografic despre patinatoarea Tonya Harding. Cu Margot Robbie şi Sebastian Stan.

23 martie:

Sol Levante – primul scurtmetraj animat desenat de mână, dar produs în calitate 4K HDR

24 martie:

Proud Mary – film de acţiune

25 martie:

The Occupant / Aici e acasă – thriller original Netflix. Un fost manager şomer este obligat să îşi vândă apartamentul. Când descoperă că încă mai are un rând de chei, devine obsedat de familia care locuieşte acum acolo şi decide să îşi recupereze viaţa pierdută.

Curtiz – un film despre Michael Curtiz, regizorul care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a realizat una dintre cele mai mare capodopere cinematografice: Casablanca.

Crip Camp: A Disability Revolution – film documentar

YooHoo to the Rescue / YooHoo sare-n ajutor – serial de animaţie, sezonul 3

Signs / Semne – film științifico-fantastic horror

26 martie:

Unorthodox / Neortodox – serial, sezonul 1. O tânără fuge din Brooklyn în Berlin, pentru a scăpa de o căsătorie aranjată. Dar trecutul o ajunge din urmă.

Black Lightning / Fulgerul negru – serial cu supereroi, sezonul 3

7SEEDS / Proiectul 7SEEDS – serial animat, partea 2

27 martie:

Ozark – sezonul 3. Serial original Netflix despre o familie care spală bani, câştigător al premiului Emmy.

Car Masters: Rust to Riches / Restauratorii: De la rugină la glorie – sezonul 2

Il processo – serial cu avocaţi, despre o femeie care e acuzată de crimă, dar susţine că e nevinovată.

The Decline / Declinul – film. Antoine participă la un program de supraviețuire, cu exerciții menite să-l pregătească pentru orice fel de apocalipsă. Însă pe participanţi îi așteaptă o catastrofă pe care nimeni nu ar fi putut-o anticipa.

Uncorked / Destupat – film. Un bărbat atrage antipatia tatălui său, când îi spune acestuia că preferă să devină somelier, în loc să se ocupe de afacerile familiei.

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon / Dragonii: Salvatorii înaripaţi / În căutarea Dragonului de Aur – serial de animaţie

True: Wuzzle Wegg Day – serial de animaţie

Mark of the Devil / Semnul diavolului – thriller. Două surori deschid o carte străveche şi eliberează răul în lumea noastră. Un preot posedat devine singura lor salvare.

28 martie:

DC Super Hero Girls – serial de animaţie

29 martie:

Tag – comedie bazată pe fapte reale, despre patru bărbaţi care petrec câte o lună pe an jucând „prinsa”.

31 martie: